ENTRETENIMENTO
PEDIDO ESPECIAL

Antes de partir, Preta Gil fez um pedido que Gominho nunca vai esquecer

Em entrevista, comunicador fala sobre a amizade intensa com Preta Gil

Por Agatha Victoria

27/07/2025 - 18:09 h
Gominho conta sobre as últimas semanas com Preta Gil
Gominho conta sobre as últimas semanas com Preta Gil -

Gominho, melhor amigo de Preta Gil, contou detalhes sobre sua amizade com a cantora e revelou como a relação entre os dois era forte. Preta faleceu no último domingo, 20, vítima de um câncer no intestino.

O apresentadorfalou sobre os anos de amizade, os segredos compartilhados, as risadas e o apoio mútuo. Lembrando que Gominho pediu demissão e foi morar com Preta após o diagnóstico da artista.

Ele contou, com bom humor, um episódio em que pensou em participar do Big Brother Brasil para "descansar do mundo", mas foi desencorajado pela cantora.

“Ela me proibiu. Falei que queria ir para o Big Brother e descansar do mundo. Ela respondeu: ‘Viado, não arruma ideia. Pelo amor de Deus! Se eu não estivesse aqui para te defender…’. Ela vinha com essas piadas”, relatou Gominho em entrevista à Caras.

Para ele, a amizade entre os dois era como um reflexo: “Pensamos muito sobre mim, sobre ela e sobre o que ela estava sentindo. A gente era quase um espelho. Quando a vi, pensei: ‘É, minha amiga vai embora. E é isso’", desabafou, como se já soubesse que a despedida estava próxima.

O apresentador também revelou que passou as duas últimas semanas ao lado de Preta, em sua casa. Segundo ele, a experiência foi intensa, mas essencial para que pudesse lidar com o luto: “Foi muito puxado. Por isso que agora estou tão bem até para falar sobre isso. Sem remédio, sem nada, porque eu não tomo remédio”, concluiu.

