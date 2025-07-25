Menu
Velório de Preta Gil: o real motivo da roupa branca que todos usaram

Saiba o que significa o branco usado por famosos no velório de Preta Gil

Por Bianca Carneiro

25/07/2025 - 15:11 h
Vestidos de branco, amigos e familiares prestaram última homenagem espiritual a Preta Gil
-

Esta sexta-feira, 25, foi marcada por emoção e espiritualidade no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde aconteceu o velório de Preta Gil. Em um gesto simbólico, muitos dos presentes escolheram vestir branco, cor que carrega significados profundos tanto na fé quanto na cultura brasileira.

No Candomblé, religião à qual Preta era ligada, o branco representa paz e proteção espiritual. Além disso, a cor é associada à purificação.

Vale lembrar também que sexta é o dia dedicado à Oxalá. Em várias religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda, o branco é a cor associada ao orixá, considerado o pai de todos e símbolo da paz, pureza e criação.

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta
Ex-marido de Preta Gil vai ao velório com a atual e abraça filho da cantora
Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

Entre os que optaram pelo branco estavam o filho da cantora, Francisco Gil, a namorada dele, a ex-BBB Alane Dias, a primeira-dama Janja Lula da Silva, e as atrizes Malu Mader, Claudia Abreu e Alice Wegmann. A escolha coletiva ajudou a transformar a despedida em um momento de serenidade e conexão espiritual.

Filho de Preta Gil se despede da cantora
Filho de Preta Gil se despede da cantora | Foto: Pablo Porciuncula | AFP
Carolina Dieckmann no funeral de Preta Gil
Carolina Dieckmann no funeral de Preta Gil | Foto: Pablo Porciuncula | AFP
Janja também usou branco
Janja também usou branco | Foto: Pablo Porciuncula | AFP

Preta Gil

