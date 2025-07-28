Menu
PRONUNCIAMENTO

Leo Lins se manifesta sobre piadas com Preta Gil e toma atitude drástica

Humorista falou sobre o assunto em seu canal no YouTube

Por Edvaldo Sales

28/07/2025 - 9:20 h
Leo Lins e Preta Gil
Leo Lins e Preta Gil -

O humorista Leo Lins rompeu o silêncio nesse domingo, 27, em seu canal no YouTube, sobre as piadas feitas a respeito de Preta Gil, que faleceu no último domingo, 20. Ele esclareceu que, em momento algum, fez zombarias relacionadas à morte da cantora. Leo disse que, a partir de agora, não fará mais observações cômicas envolvendo seu nome.

Antes de partir, Preta Gil fez um pedido que Gominho nunca vai esquecer
Amiga de Preta Gil revela último pedido da artista
Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

“Chegou a um ponto em que eu falei: ‘Não posso mais ignorar’. Pegaram uma notícia de um mês atrás, feita de forma muito desleal e desonesta, sobre piadas escritas dois anos atrás, para agora publicarem notas dizendo que estou fazendo piadas sobre a morte de Preta Gil, chegando a atribuir a mim a frase, com aspas, dizendo que falei: ‘Quem me processar vai pegar câncer e morrer’. Eu nunca disse isso. E nem fiz piadas sobre a morte da Preta Gil”, disparou Leo.

Leo seguiu: “Eu sei que aqui já vão falar: ‘Ah, mas não falou da morte, mas falou do câncer. Ela morreu de câncer e isso está errado’. Mas a gente escreveu as piadas há dois anos atrás. ‘Mas contou até semana passada. Mas foi no teatro e não pode’. Eu sei que aqui já cabe uma discussão, mas o ponto é que, quando chegou a esse nível de distorção e mentira, achei importante fazer esse vídeo para vocês que me acompanham e para vocês que não gostam de mim também”.

O comediante afirmou que não mencionará mais a filha de Gilberto Gil em suas apresentações ou vídeos futuros. “Aproveito para dizer que não faço mais as piadas, porque elas eram sobre o processo. Como não tem mais processo, não tem mais por que continuar com as piadas”, disse Lins.

Em outro momento, ele direcionou a fala para a família e amigos de Preta. “Deixar aqui o meu sentimento a todos vocês, que tenho certeza de que estão passando por um momento difícil. Principalmente vocês que acompanharam tão de perto o quanto ela lutou contra esse câncer”, falou.

“Deixo os meus sinceros sentimentos e sabemos que não é fácil perder um ente querido. Boa parte já passou por isso e quem não passou, infelizmente, vai passar, porque é o ciclo da vida. Me despeço, então, com uma piada para vocês que são meus fãs e para vocês que não gostam de mim: ‘Fiquem tranquilos, a Preta Gil não vai mais me encontrar nem ouvir minhas piadas, porque ela está no céu e eu vou para o inferno’”, finalizou.

x