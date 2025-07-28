Leo Lins se manifesta sobre piadas com Preta Gil e toma atitude drástica

Leo Lins e Preta Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O humorista Leo Lins rompeu o silêncio nesse domingo, 27, em seu canal no YouTube, sobre as piadas feitas a respeito de Preta Gil, que faleceu no último domingo, 20. Ele esclareceu que, em momento algum, fez zombarias relacionadas à morte da cantora. Leo disse que, a partir de agora, não fará mais observações cômicas envolvendo seu nome.

“Chegou a um ponto em que eu falei: ‘Não posso mais ignorar’. Pegaram uma notícia de um mês atrás, feita de forma muito desleal e desonesta, sobre piadas escritas dois anos atrás, para agora publicarem notas dizendo que estou fazendo piadas sobre a morte de Preta Gil, chegando a atribuir a mim a frase, com aspas, dizendo que falei: ‘Quem me processar vai pegar câncer e morrer’. Eu nunca disse isso. E nem fiz piadas sobre a morte da Preta Gil”, disparou Leo.

Leo seguiu: “Eu sei que aqui já vão falar: ‘Ah, mas não falou da morte, mas falou do câncer. Ela morreu de câncer e isso está errado’. Mas a gente escreveu as piadas há dois anos atrás. ‘Mas contou até semana passada. Mas foi no teatro e não pode’. Eu sei que aqui já cabe uma discussão, mas o ponto é que, quando chegou a esse nível de distorção e mentira, achei importante fazer esse vídeo para vocês que me acompanham e para vocês que não gostam de mim também”.

O comediante afirmou que não mencionará mais a filha de Gilberto Gil em suas apresentações ou vídeos futuros. “Aproveito para dizer que não faço mais as piadas, porque elas eram sobre o processo. Como não tem mais processo, não tem mais por que continuar com as piadas”, disse Lins.

Em outro momento, ele direcionou a fala para a família e amigos de Preta. “Deixar aqui o meu sentimento a todos vocês, que tenho certeza de que estão passando por um momento difícil. Principalmente vocês que acompanharam tão de perto o quanto ela lutou contra esse câncer”, falou.

“Deixo os meus sinceros sentimentos e sabemos que não é fácil perder um ente querido. Boa parte já passou por isso e quem não passou, infelizmente, vai passar, porque é o ciclo da vida. Me despeço, então, com uma piada para vocês que são meus fãs e para vocês que não gostam de mim: ‘Fiquem tranquilos, a Preta Gil não vai mais me encontrar nem ouvir minhas piadas, porque ela está no céu e eu vou para o inferno’”, finalizou.