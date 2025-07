Leo Lins faz piada após morte de Preta Gil e é detonado: “Escroto”

Leo Lins e Preta Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O comediante Leo Lins fez outra piada sobre a doença que Preta Gil enfrentou. Dessa vez, o ataque aconteceu poucas horas depois da confirmação da morte da cantora em decorrência de um câncer de intestino e causou uma nova onda de revolta na web. A declaração aconteceu durante um show do humorista em Niterói, no Rio de Janeiro, na noite de domingo, 20.

Segundo o portal IG, o comediante se apresentava no Teatro Eduardo Kraichete, quando resolveu recordar que todas as pessoas que abriram algum processo contra ele “se ferraram de alguma forma”. Logo em seguida, o nome da artista foi citado por parte do público. Como resposta, Leo Lins disparou: “Quem vier me processar vai pegar câncer e morrer”.

Repercussão

O show em que Leo Lins falou isso começou por volta das 22h. Cerca de duas horas depois da notícia da morte de Preta Gil vir à público. No X, intenautas se revoltaram com as declarações.

“Leo Lins matou a Preta Gil com suas piadas”, escreveu uma internata, usando as hashtags “cadeia pro Leo Lins” e “Justiça por Preta Gil”. “Leo Lins tá solto fazendo show com as mesmas piadas escrotas de antes, só que agora proibiu o uso de celulares no show. Inclusive, ontem [domingo, 20/7] fez piada com a morte da Preta Gil”, disse outro.

“O execrável escroto do Leo Lins faz ‘piada’ com Preta Gil no dia da morte da cantora! E tem humoristas defendendo esse verme!”, disparou outro. “Deus, leva o Leo Lins e traz a Preta Gil de volta”, falou mais uma. “Deviam ter levado o Leo Lins ao invés da Preta Gil”, comentou mais um.

Não foi a primeira vez

Em junho deste ano, Leo Lins ironizou o câncer da cantora e afirmou que a doença faria Preta emagrecer. A piada foi feita após o famoso relembrar um processo por danos morais movido pela filha de Gilberto Gil em 2019. Na época, Léo Lins comparou Preta com uma “porca” durante um programa de TV.

“A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer”, disparou ele nesta semana.

Morte de Preta Gil

Preta Gil estava em Nova York, onde passou as últimas semanas em um tratamento experimental, quando morreu. Filha de Gilberto Gil, ela deixa um filho, Francisco, de 28, e uma neta, Sol de Maria, de sete. Rodrigo Godoy ainda não se manifestou publicamente após a morte de sua ex-mulher.

Velório

A equipe de Gilberto Gil, por meio de comunicado, confirmou que o velório de Preta Gil acontecerá no Rio de Janeiro. Ainda não há previsão para a data do funeral da artista, que morreu neste domingo, 20.

“Neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil”, diz a nota divulgada pelo artista. A famosa faleceu nos Estados Unidos, onde estava para tratamento contra câncer.

Ainda em comunicado, Gil destacou: “Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde a sua família, amigos e público poderão prestar últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui”.

Preta Gil fez pedido especial

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista desejava ser enterrada em Salvador, terra natal de Gilberto Gil e onde viveu parte da infância.

No entanto, antes, o velório deve realmente acontecer no Rio de Janeiro, onde ela nasceu, conforme informou a família dela.

De acordo com a colunista, o corpo de Preta Gil será trazido ao Brasil nos próximos dias para o velório no Rio de Janeiro.