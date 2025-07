Velório de Preta Gil já tem data marcada; saiba detalhes

Preta Gil enfrentava o câncer desde janeiro de 2023 - Foto: Reprodução | Instagram

O velório de despedida da cantora Preta Gil será realizado em uma cerimônia aberta ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, seguindo o desejo manifestado em vida pela artista.

Segundo informação divulgada pela assessoria da família nas redes sociais sociais, o velório será na sexta-feira, 25, das 9h às 13h, em cerimônia aberta ao público.

A previsão é que o corpo da artista chegue ao Brasil na quinta-feira, 24. No entanto, de acordo com a equipe de Gilberto Gil, pai de Preta, a repatriação exige cuidados específicos e envolve um custo elevado, estimado em mais de R$ 50 mil, além de uma série de autorizações consulares e sanitárias.

Morte de Preta

Preta Gil morreu domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Segundo familiares, a cantora expressou que gostaria de ser velada no Theatro Municipal e, além disso, desejava que o cortejo fúnebre ocorresse em um trio elétrico pelas ruas do Rio, ideia que ainda está sob avaliação logística da família.

Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023. Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.