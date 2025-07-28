Menu
POLÊMICA

Ex de Manoel Gomes diz que foi abandonada após ida ao mercado

Diva Gomes afirma que cantor do hit Caneta Azul sumiu sem dar explicações

Por Beatriz Santos

28/07/2025 - 13:37 h
Situação descrita pela pernambucana inclui um sentimento de abandono
Situação descrita pela pernambucana inclui um sentimento de abandono -

A ex-companheira de Manoel Gomes, cantor conhecido pelo hit 'Caneta Azul', afirma ter sido abandonada por ele de forma repentina. Nas redes sociais, Diva Gomes relatou que saiu para fazer compras e, ao retornar, não encontrou mais o artista em casa.

O caso ganhou repercussão no último domingo, 27, movimentando as redes sociais e gerando reações divididas do público. "Me largou do nada. Simplesmente sumiu. Eu aqui em outro estado, sem minha família, sem ninguém", escreveu Diva em uma publicação no Instagram.

Segundo ela, os dois viviam juntos em São Luís (MA) desde 2023, e ela teria deixado tudo para se mudar e viver com o cantor. “Eu vim pra cá, trouxe todas as minhas coisas, fiquei com ele, e ele sumiu. Parou de falar comigo. Não me atende mais. Eu não sei o que fazer”, afirmou em vídeo.

A situação descrita pela pernambucana inclui um sentimento de abandono e incerteza. Diva afirmou que foi ao supermercado e, ao voltar, não encontrou mais Manoel Gomes em casa. “Sei que muita gente vai dizer que é drama. Mas não é. É um sentimento de abandono. Estou sozinha aqui, sem rumo”, desabafou.

O cantor, até o momento da publicação, não comentou publicamente sobre o episódio. Em nota ao programa "Balanço Geral", a equipe jurídica de Manoel Gomes afirmou que ele e Diva nunca se casaram e mantinham apenas um relacionamento afetivo. Segundo a defesa, o término foi "unilateral e respeitoso", e todas as obrigações do imóvel onde os dois moravam foram quitadas pelo artista.

Diva, no entanto, contesta a versão e afirmou que soube do divórcio apenas por meio do advogado do cantor, dias depois do desaparecimento. Segundo ela, o estresse causado pela situação gerou crises de ansiedade e queda de cabelo.

“Entrei no quarto e nada do Manoel. Desci, ninguém. Fui na portaria desesperadamente e perguntei: ‘Pelo amor de Deus, você viu se o Manoel passou aqui?’”, disse em entrevista ao programa.

Dias depois do episódio, o cantor foi visto em um passeio de lancha nos Estados Unidos, acompanhado de várias mulheres. Em uma nova publicação no Instagram, Diva agradeceu o apoio recebido e declarou que está se recuperando: “Neste momento estou me resguardando e recuperando o meu amor-próprio. Em breve, estarei de volta e sempre com a verdade em nome de Deus”.

Diva informou ainda que deve recorrer à Justiça para buscar a partilha de bens. A defesa do cantor reforça que ele levou apenas seus pertences pessoais ao deixar o imóvel e que notificou formalmente o fim da relação.

Uma publicação compartilhada por DIVA GOMES (@divagomesbr)

Manoel Gomes polêmica

x