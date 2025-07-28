Menu
VÍDEO

Pegou fogo! Backing vocal do Limão com Mel sofre acidente em show

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o acidente acontece

Por Edvaldo Sales

28/07/2025 - 10:24 h
Cabelo de backing vocal do Limão com Mel pega fogo em show
Cabelo de backing vocal do Limão com Mel pega fogo em show -

A backing vocal Nathy Souza passou por momentos de pânico durante uma apresentação da banda Limão com Mel no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro (PE), no último domingo, 27. Em determinado momento do show, um foco de fogo atingiu os cabelos da cantora enquanto ela se apresentava no palco.

O momento em que as chamas atingem a artista pode ser conferido em vídeos que circulam nas redes sociais. Assim que perceberam o que estava acontecendo, membros da equipe e da própria banda correram para ajudá-la, conseguindo retirar Nathy do palco rapidamente.

Backing vocal está bem

Apesar do susto, nada mais grave aconteceu. A vocalista Adma Andrade interrompeu o show para tranquilizar o público, informando que a colega estava bem e havia recebido atendimento dos bombeiros que acompanhavam o evento.

“Aconteceu um pequeno incidente com a nossa backing. Em respeito a ela e a vocês, que presenciaram, quero dizer que está tudo bem. Os bombeiros prestaram atendimento, não foi nada grave, apenas um grande susto. Graças a Deus está tudo bem. Vamos seguir com o nosso show!”, disse Adma.

Veja o momento:

Limão com Mel

x