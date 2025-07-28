VÍDEO
Pegou fogo! Backing vocal do Limão com Mel sofre acidente em show
Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o acidente acontece
Por Edvaldo Sales
A backing vocal Nathy Souza passou por momentos de pânico durante uma apresentação da banda Limão com Mel no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro (PE), no último domingo, 27. Em determinado momento do show, um foco de fogo atingiu os cabelos da cantora enquanto ela se apresentava no palco.
Leia Também:
O momento em que as chamas atingem a artista pode ser conferido em vídeos que circulam nas redes sociais. Assim que perceberam o que estava acontecendo, membros da equipe e da própria banda correram para ajudá-la, conseguindo retirar Nathy do palco rapidamente.
Backing vocal está bem
Apesar do susto, nada mais grave aconteceu. A vocalista Adma Andrade interrompeu o show para tranquilizar o público, informando que a colega estava bem e havia recebido atendimento dos bombeiros que acompanhavam o evento.
“Aconteceu um pequeno incidente com a nossa backing. Em respeito a ela e a vocês, que presenciaram, quero dizer que está tudo bem. Os bombeiros prestaram atendimento, não foi nada grave, apenas um grande susto. Graças a Deus está tudo bem. Vamos seguir com o nosso show!”, disse Adma.
Veja o momento:
Um momento de tensão assustou participantes do show da Banda Limão com mel, quando o fogo atingiu o cabelo da backing vocal Nathy Souza, durante apresentação no palco do Festival Pernambuco Meu País, que acontecia em Salgueiro, no Sertão do estado, na noite deste domingo (27). pic.twitter.com/bZqqCtMrmL— Portal Roma News (@RomaNewsOficial) July 28, 2025
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes