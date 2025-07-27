Menu
ADIARAM

Bruno & Marrone adiam show em Salvador; veja nova data

Turnê deve passar pelas principais cidades do país

Por Agatha Victoria

27/07/2025 - 16:32 h
Bruno & Marrone adiam show em Salvador
Bruno & Marrone adiam show em Salvador -

A Salvador Produções anunciou, nesta semana, o adiamento do show da dupla Bruno & Marrone em Salvador. A apresentação, que integra a turnê Inevitável, estava marcada para o dia 2 de agosto, na casa de apostas Arena Fonte Nova, mas foi remarcada para o dia 11 de outubro, no Wet Eventos.

Segundo nota divulgada nas redes sociais, a alteração de data e local ocorreu por “motivos de força maior”. Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data, mantendo o mesmo mapa do evento.

Para quem desejar o reembolso, a solicitação deve ser feita exclusivamente pelo e-mail: [email protected].

Esposa de MC Poze e noiva de Oruam se juntam em ato por liberdade
Amiga de Preta Gil revela último pedido da artista
Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Ainda na nota, a produtora reforçou o compromisso com o público: “Bruno & Marrone reafirmam o compromisso e o respeito por seus fãs, e seguem contando os dias para viver esse momento inevitável com todos.”

Turnê Inevitável

O projeto da dupla Bruno & Marrone, inicialmente previsto para agosto na capital baiana, apresenta um formato imersivo e envolvente. A proposta é reunir fãs de todas as idades em uma celebração dos grandes sucessos da carreira.

A turnê deve passar pelas principais cidades do país, levando ao público os maiores clássicos da dupla sertaneja.

Bruno & Marrone

