Bruno & Marrone adiam show em Salvador; veja nova data

Bruno & Marrone adiam show em Salvador - Foto: Reprodução | Instagram

A Salvador Produções anunciou, nesta semana, o adiamento do show da dupla Bruno & Marrone em Salvador. A apresentação, que integra a turnê Inevitável, estava marcada para o dia 2 de agosto, na casa de apostas Arena Fonte Nova, mas foi remarcada para o dia 11 de outubro, no Wet Eventos.

Segundo nota divulgada nas redes sociais, a alteração de data e local ocorreu por “motivos de força maior”. Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data, mantendo o mesmo mapa do evento.

Para quem desejar o reembolso, a solicitação deve ser feita exclusivamente pelo e-mail: [email protected].

Ainda na nota, a produtora reforçou o compromisso com o público: “Bruno & Marrone reafirmam o compromisso e o respeito por seus fãs, e seguem contando os dias para viver esse momento inevitável com todos.”

Turnê Inevitável

O projeto da dupla Bruno & Marrone, inicialmente previsto para agosto na capital baiana, apresenta um formato imersivo e envolvente. A proposta é reunir fãs de todas as idades em uma celebração dos grandes sucessos da carreira.

A turnê deve passar pelas principais cidades do país, levando ao público os maiores clássicos da dupla sertaneja.