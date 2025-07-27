BaianaSystem promete show com rock no Festival A TARDE FM: "Vai ser pesadão"

O cantor Russo Passapusso - Foto: Lucas Leawry

Em agosto, Salvador ganha mais um encontro musical pra chamar de seu. Dias 30 e 31, na Arena A TARDE (Caminho das Árvores), artistas consagrados da música brasileira se apresentarão no Festival A TARDE FM, ao lado de talentos da cena baiana.

Entre os nomes confirmados, BaianaSystem, Edson Gomes, Marcos Clement, a baiana Thathi, Rael, além das participações da cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes, uma das maiores vozes da música afro-brasileira, de Maria Gadú e da rainha da soul music, Sandra Sá, que se apresentam com a Banda Oliveira.

Em sua primeira edição, o evento celebra os 42 anos da rádio A TARDE FM e marca o início de uma nova fase para o Grupo A TARDE, que agora amplia sua atuação para além da comunicação tradicional.

Serão dois dias de celebração musical, com quatro grandes apresentações por noite, destacando a diversidade de estilos, a representatividade no palco e a qualidade musical que são marcas da 103.9. Os ingressos já estão à venda pelo site Ticket Maker.

Com o objetivo de se tornar um evento anual e tradicional no calendário cultural de Salvador, a meta é receber uma média de cinco mil pessoas por dia. E além da programação musical, o público poderá contar com uma estrutura completa de serviços, incluindo praça de alimentação, bares, área VIP, espaços de convivência, banheiros, acessibilidade, segurança reforçada com monitoramento por câmeras e posto médico.

Entre as novidades, estão os benefícios especiais que os ouvintes da A TARDE FM terão durante o festival. É preciso ficar ligado na programação da rádio e nas redes sociais do Grupo A TARDE para conhecer as promoções e saber como garantir ingressos com condições diferenciadas, além de outras surpresas exclusivas.

Palco estrelado

Uma das primeiras a subir no palco, a rainha do soul music carioca Sandra Sá promete uma participação revigorante e repleta de sucessos da carreira. Acompanhada da Banda Oliveira, Sandra vai presentear o público baiano com clássicos como Olhos Coloridos, Bye Bye Tristeza, Enredo do Meu Samba, Joga Fora, Não Vá, dentre outros sucessos da artista, que comemora 45 anos de estrada musical.

Outro nome de peso que o festival recebe é o da baiana Margareth Menezes. Considerada um ícone da música afro-pop brasileira, a ministra da Cultura deverá cantar alguns sucessos da carreira, incluindo ainda músicas novas, como Ramalhete de Flor, seu último lançamento.

Maria Gadú, cantora e compositora paulistana, é outra artista nacional que participa do Festival A TARDE FM, interpretando sucessos de sua lavra. Gadú é um dos nomes mais consagrados da atual música popular brasileira, tendo sido indicada cinco vezes ao Grammy Latino.

Seu último álbum, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, lançado em 2021, consolida o prestígio da artista através de composições de nomes consagrados da MPB, como Beto Guedes, Paulinho Moska, Lô e Márcio Borges e Zé Ramalho.

Reggae e rock

Na noite do dia 30, uma das apresentações mais aguardadas é a da banda BaianaSystem, que propõe um mergulho nas próprias raízes roqueiras com o Lundu Rock Show. O espetáculo transporta para o palco a conexão entre os discos O Futuro Não Demora (2019) e O Mundo Dá Voltas, lançado este ano.

Com raízes na música afro-baiana e nas manifestações populares de rua, o novo show traz uma BaianaSystem em sua expressão mais catártica, equilibrada em uma conexão com o cancioneiro popular brasileiro.

Russo Passapusso, vocalista da banda, diz que a apresentação será bem mais do que um show:

As expectativas para o Festival A TARDE FM são as melhores possíveis. O público pode esperar muita linguagem de rock and roll. Vai ser um grande manancial, uma grande variedade de ritmos, mas ressaltando a linguagem do rock. Vai ser um show pesadão Russo Passapusso - vocalista da BaianaSystem

E para diversificar ainda mais o festival, a Arena vai receber também o baiano Edson Gomes, com o auto de resistência Recôncavo Identificado. Conhecido como o maior reggaeman do Brasil, suas músicas, entoadas em prosa e verso pelos baianos, falam de desigualdade social, violência, pobreza e corrupção.

Figura importante na história do reggae, em suas composições Edson aborda com bastante contundência a realidade da comunidade negra e periférica, também com espaço para o romantismo. Autor de sucessos como Malandrinha e Criminalidade, o cachoeirano tem dez discos em cinco décadas de carreira.

Confira todas as atrações do Festival A TARDE FM

Baiana System

Uma das atrações mais aguardadas é a banda BaianaSystem, que propõe um mergulho nas próprias raízes roqueiras com o Lundu Rock Show. Para Russo Passapusso, a apresentação será bem mais do que um show.

Edson Gomes

Considerado o maior reggaeman do Brasil, Edson Gomes vai apresentar o show Recôncavo Identificado, com músicas que falam de desigualdade social e da comunidade negra e periférica.

Maria Gadú

Indicada cinco vezes ao Grammy Latino, a cantora e compositora paulistana Maria Gadú vai interpretar sucessos de sua carreira e do disco mais recente Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor.

Sandra Sá

Acompanhada pela Banda Oliveira, a rainha do soul music carioca, Sandra Sá, promete uma participação revigorante e repleta de sucessos, como Olhos Coloridos, Bye Bye Tristeza, Não Vá e Enredo do Meu Samba.

Margareth Menezes

Ícone da música afro-pop brasileira, a ministra da Cultura deverá cantar alguns sucessos de carreira, incluindo ainda músicas novas, como Ramalhete de Flor, seu último lançamento.

Rael

Cantor, compositor e rapper paulista, Rael cantou com o Coldplay para 80 mil pessoas no estádio do Morumbi. Seu álbum Capim-Cidreira foi eleito uma das 25 melhores produções brasileiras de 2019.

Serviços Festival A TARDE FM O quê: Festival A TARDE FM – Inauguração da ARENA A TARDE Quando: 30 e 31 de agosto de 2025 Onde: ARENA A TARDE Endereço: Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204 – Caminho das Árvores Atrações: Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Rael, Edson Gomes, Marcos Clement, Thathi e Banda Oliveira com participação especial de Margareth Menezes Ingressos: À venda no site Ticket Maker Apoios e Patrocínios Apoio: Vitalmed Apoio Institucional: UNIFACS Patrocínio: TIM, Amstel e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

*Colaborou Agatha Victoria e Vinicius Viana