Festival A TARDE FM chega para integrar público jovem e veterano: "Unir gerações"

Maria Gadú é uma das atrações - Foto: Divulgação

Famosa como a capital da música, título que ostenta merecidamente, Salvador vai ganhar mais um festival para engrandecer o seu calendário de eventos neste setor. Nos dias 30 e 31 de agosto, na Arena A TARDE, estreia a primeira edição do Festival A TARDE FM.

Com nomes de peso do cancioneiro nacional já confirmados na grade de programação – Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Rael, Edson Gomes, Marcos Clement, Thathi e Margareth Menezes –, o festival vai comemorar os 42 anos da rádio, oferecendo um novo momento cultural para a cidade. Os ingressos já estão à venda pelo site Ticket Maker.

O projeto marca o início de uma nova fase para o Grupo A TARDE, que agora amplia sua atuação para além da comunicação tradicional, investindo em experiências culturais e projetos de entretenimento que dialogam com o perfil do grupo e do público baiano.

Para Eduardo Dute, diretor de A TARDE FM, o festival representa um marco histórico para o mais sólido grupo de comunicação da Bahia e para o cenário cultural de Salvador.

“Queremos celebrar a inauguração da nossa arena em grande estilo, presenteando o público com um evento de qualidade que reflete a identidade musical da nossa rádio e a grandiosidade do novo espaço”, comenta Dute.

Mesclando artistas consagrados da música brasileira com talentos da cena baiana, a programação foi cuidadosamente pensada para refletir a identidade musical da 103.9. Serão dois dias de shows com quatro grandes apresentações por noite, destacando a diversidade de estilos, a representatividade no palco e a qualidade musical – marcas de A TARDE FM.

“Nossa meta é ter cinco mil pessoas por dia. Queremos mostrar todo o potencial e a versatilidade do nosso novo espaço, consolidando-o como um local de referência para grandes eventos em Salvador. Uma estreia bem-sucedida gerará um impacto positivo e atrairá outros produtores”, pontua Dute.

Desenvolvido com o objetivo de equilibrar gerações, o projeto quer valorizar a música feita na Bahia e também apresentar nomes que têm sintonia com o perfil dos ouvintes da rádio. A presença feminina é um dos pilares do evento, refletindo o compromisso com a pluralidade e a representatividade em cena.

Um dos objetivos, segundo Dute, é que o festival se torne um evento anual e tradicional no calendário cultural de Salvador. “A estrutura foi cuidadosamente planejada para oferecer a melhor experiência ao público”.

Público mais jovem

Além da programação musical, o público poderá contar com uma estrutura completa de serviços, incluindo praça de alimentação, bares, área VIP, espaços de convivência, banheiros, acessibilidade, segurança reforçada com monitoramento por câmeras e posto médico.

O festival pretende ser um encontro de gerações, estilos e experiências, celebrando a música brasileira e a trajetória de uma das rádios mais queridas da Bahia. Ele surge também como uma oportunidade de aproximar ainda mais a rádio do público jovem, ao apresentar uma programação conectada com novas tendências musicais.

Dute conta que a ideia de criar um festival nasceu de uma sinergia entre a celebração dos 42 anos da rádio e a inaugurarão do espaço criado para receber o evento. “Nosso principal objetivo é fortalecer a sintonia com a audiência, oferecendo um evento de alta qualidade que reflita o bom gosto musical que cultivamos na rádio, além de marcar a estreia da arena como um novo polo cultural em Salvador”.

“Esperamos atrair um público amplo e diversificado que aprecia a boa música. Isso inclui nossos ouvintes fiéis, mas também um público mais jovem que busca eventos culturais de qualidade. A rádio vem trabalhando essa conexão com as novas gerações através de uma linguagem mais dinâmica, ampliando a presença nas plataformas digitais, inserindo artistas e músicas que dialogam com o gosto dos mais jovens sem perder a essência da nossa identidade musical”, alinhava o diretor.

Ainda segundo Dute, o público pode esperar um festival com uma proposta musical de alta qualidade, reunindo grandes nomes da música nacional e talentos locais que se encaixam no perfil da rádio.

“Os principais balizadores da curadoria foram priorizar e valorizar a qualidade da música brasileira, a diversidade de ritmos dentro da MPB e a conexão com a cultura local. Buscamos artistas que dialogam com essa identidade. A escolha reflete o que os nossos ouvintes apreciam e esperam de A TARDE FM”, reforça Eduardo.

Ele lembra também que os artistas locais terão um destaque especial. “A valorização da riqueza cultural da Bahia é fundamental para a TARDE FM. A ideia é, sem dúvida, valorizar a cena baiana nesta primeira edição, dando espaço para talentos da nossa terra dividirem o palco com artistas de renome nacional”.

Estrondo musical

Para Ildázio Tavares Jr., diretor da Viramundo Produções, co-produtora do evento, e apresentador do programa Papo Reto, de A TARDE FM, criar um festival capitaneado por um grupo de comunicação é fundamental para aprimorar o mercado de música baiana.

“O festival, pra mim, é de fundamental importância como motivador, incentivador e para mostrar que podem, sim, acontecer coisas de alto nível por aqui. O povo deve esperar algo inédito, maravilhoso, grandioso”, ressalta o comunicador.

Ele garante que, artisticamente, o Festival A TARDE FM será um estrondo. “Toda a curadoria foi construída com muito cuidado e baseada em pesquisa de público e tendências. Desenvolvemos o projeto pensando em um equilíbrio entre grandes nomes nacionais e artistas da cena baiana, mantendo o perfil que já é característico da Viramundo”.

Ele diz ainda que a Arena A TARDE já nasce como um espaço multiuso e que o objetivo é fazer dela uma referência para eventos qualificados, inovadores e diversificados em Salvador. “Sentimos que estamos prestes a viver um divisor de águas no entretenimento baiano. É algo que todo mundo sempre quis e que agora, finalmente, vai acontecer”, diz Ildázio.

Clement e Thathi

A cantora Thathi | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Um dos artistas baianos que irão compor a programação do festival, Marcos Clement credita a extrema importância de um evento deste porte, sobretudo, à magnitude da diversidade musical que ocorrerá com a mescla de artistas locais e nacionais.

“É de uma riqueza muito grande para a cultura baiana, para a população de Salvador ter acesso a mais um festival, e uma casa que vai se apresentar agora como uma nova opção para os eventos de Salvador. Então, é um presente para a cidade A TARDE entregar um novo espaço de eventos que possa atender o público de forma confortável”, comenta o cantor.

E avisa que, no dia do show, vai fazer um repertório especial em homenagem aos 80 anos de Raul Seixas. “Já tenho um trabalho de mais de 20 anos com a obra de Raul, então a base principal do repertório vai ser com músicas em homenagem a ele, mas vou trazer também canções autorais do meu álbum, chamado In Natura. Músicas que tem muito a ver com o universo de Raul Seixas, esse grande ícone da música brasileira”.

Thathi corrobora com Clement quanto à importância do encontro, e aproveita para lembrar que a Bahia é um dos maiores celeiros musicais do mundo. “Mas ainda falta espaço para que essa riqueza toda se renove e circule fora dos grandes eventos de sempre”.

“Um festival novo como o A TARDE FM é importante porque abre novas portas, novos palcos, novos encontros. Valoriza quem faz música aqui, gera oportunidade, conecta gerações. Prometo fazer um show maravilhoso com tudo que me trouxe até aqui: minhas raízes, minhas influências, minha verdade”, complementa a cantora baiana.

Novo capítulo

Para o presidente de A TARDE, João de Mello Leitão, o festival marca um novo capítulo na trajetória do Grupo e reafirma o compromisso histórico com a valorização da cultura e dos artistas, tanto locais quanto nacionais.

“Há 42 anos a Rádio A TARDE FM vem sendo porta-voz de talentos e palco sonoro da diversidade musical do nosso país. Acreditamos que a música é mais do que arte: é uma poderosa ferramenta de expressão, identidade e transformação social. Por isso, investir em eventos que celebrem essa riqueza cultural é uma extensão natural do nosso propósito editorial”, aponta.

Ele ressalta que a iniciativa aproxima ainda mais o Grupo A TARDE da comunidade, convidando o público a vivenciar experiências culturais que unem gerações. "O festival representa também a essência dos novos projetos que vêm sendo desenvolvidos dentro do processo de renovação do Grupo, alinhados a uma postura mais aberta, conectada e propositiva”, explica.

“Ao realizarmos este festival, abrimos também as portas da nossa casa. A sede do Grupo A TARDE passa a ser não apenas um espaço de trabalho e produção de conteúdo, mas também um ponto de encontro cultural para a população. Em breve, esse movimento se fortalecerá com a inauguração do nosso memorial — um espaço aberto à visitação, onde a história centenária do grupo poderá ser vivida de perto”, revela.

Para João Leitão, “mais do que uma fonte confiável de informação, queremos ser promotores da arte, da pluralidade e da brasilidade que nos orgulham. Ao apoiar a cena musical, contribuímos para consolidar uma identidade cultural vibrante, diversa e profundamente conectada com as raízes e os futuros da Bahia e do Brasil”, afirma.

Ingressos e surpresas

A estreia deste grande evento musical baiano representa também o início de uma nova fase dentro da programação de A TARDE FM.

“Nossa intenção é utilizar esse espaço para realizar outros eventos ao longo do ano, diversificando as ofertas culturais da cidade. O plano é consolidar o festival como um evento importante no calendário cultural de Salvador”, informa Eduardo Dute.

A estratégia é também ser uma plataforma de conteúdo e vivências, que vai além da transmissão radiofônica tradicional.

“Queremos estar presentes na vida do nosso público de diversas formas, oferecendo experiências relevantes, seja através do som, de eventos presenciais ou de conteúdo digital”, fortalece Eduardo Dute.

“Nossos ouvintes são a razão do nosso sucesso, e eles terão benefícios especiais para o festival. Fiquem ligados na programação da rádio e nas nossas redes sociais para saber das promoções e de como garantir ingressos com condições diferenciadas, além de outras surpresas exclusivas”, finaliza o diretor.

Com assinatura do Grupo A TARDE e da Viramundo Produções, o Festival A TARDE FM tem patrocínio da TIM, Amstel e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda, com apoio institucional da Unifacs e apoio da Vitalmed.

