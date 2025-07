Festival A TARDE FM libera lote final de ingressos sociais

Maria Gadú é uma das atrações do Festival A TARDE - Foto: Reprodução | Instagram

O Festival A TARDE FM, evento que promete movimentar a cena cultural de Salvador nos dias 30 e 31 de agosto, abrirá no próximo domingo, 13, as vendas do segundo e último lote social de ingressos com valor promocional.

Os bilhetes custam R$ 40,00 + taxa e serão vendidos no site Ticket Maker. Quem adquirir este tipo de ingresso será obrigatório a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.

Realizado na ARENA A TARDE, no Caminho das Árvores, em Salvador, o festival celebra os 42 anos da rádio A TARDE FM e marca o início de uma nova fase do Grupo, que amplia sua atuação para experiências culturais e projetos de entretenimento.

A programação reúne nomes consagrados e talentos da cena baiana e nacional, como Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Rael, Edson Gomes, Marcos Clement, Thathi e Margareth Menezes, em participação especial com a Banda Oliveira.

Com estrutura completa, acessibilidade, segurança e curadoria focada na diversidade e na representatividade musical, o Festival A TARDE FM busca conectar gerações e traduzir ao vivo a identidade da emissora.

Venda de ingressos

Os ingressos já estão à venda pelo site Ticket Maker. O festival conta com a assinatura do Grupo A TARDE e da Viramundo Produções.

Confira a programação completa:

30 de agosto (sábado):

Sandra Sá;

BaianaSystem;

Thathi;

Banda Oliveira com participação de Margareth Menezes.

31 de agosto (domingo)

Maria Gadú;

Edson Gomes;

Rael;

Marcus Clement.