Buja Ferreira celebra Festival A TARDE FM: "Importante para a música"

Buja Ferreira disse que o Grupo A TARDE caminha lado a lado com os seus 25 anos de carreira - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O lançamento do Festival A TARDE FM na noite desta quarta-feira, 9, em Salvador, foi marcada por reconhecimento, emoção e claro, música. Um dos convidados especiais do evento, Buja Ferreira celebrou a iniciativa e a história do Grupo A TARDE, que caminha lado a lado com os seus 25 anos de carreira.

"O A TARDE está perto da família, né? Isso é importante para a música, para a cidade, para todos nós. Porque o A TARDE faz parte da família de todo mundo quando acorda e já vai ler o jornal A TARDE. Esse ano, eu completei 25 anos de carreira e eu fiz um documentário falando da minha história. Eu que vim da comunidade, isso é muito importante, esse lugar pertence a nós", disse o vocalista da Timbalada.

"Os grandes artistas que hoje circulam na música do Brasil e do mundo, vieram da periferia e o A TARDE dá essa oportunidade", completou.

Além disso, o timbaleiro destacou a cobertura do Grupo em projetos sociais, incluindo o que ele promove, o 'Música Cura', no Hospital da Mulher.

Ao final, o artista deixou uma bênção carinhosa para todos os profissionais do Grupo: “Que venham muitos anos de paz, saúde e esse sorriso no rosto de vocês. Parabéns por essa história linda.”

A TARDE FM lança festival

Uma noite marcada por boa música e grandes atrações, afinal, quem ouve, gosta. Foi assim o lançamento oficial do Festival A TARDE FM, na noite desta terça-feira, 9, no Cocar Showroom, Rio Vermelho. O evento inédito vai celebrar os 42 anos da rádio que é parte da história musical da Bahia.

Em um coquetel especial, o público conheceu a programação completa do festival, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto, com atrações nacionais e artistas locais reunidos na Arena A TARDE, em Salvador. A grade de shows reúne nomes consagrados como Sandra Sá, Maria Gadú, BaianaSystem e Margareth Menezes.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site Ticket Maker. O evento tem assinatura do Grupo A TARDE e da Viramundo Produções.

Clique aqui e confira no Anota Bahia galeria completa de quem passou pelo evento.



Confira a programação completa:

30 de agosto (sábado):

Sandra Sá

BaianaSystem

Thathi

Banda Oliveira com participação de Margareth Menezes

31 de agosto (domingo)

Maria Gadú

Edson Gomes

Rael

Marcus Clement