Festival A TARDE FM estreia com shows de BaianaSystem e mais

O aniversário de 42 anos da A TARDE FM será celebrado de um jeito diferente. Nos dias 30 e 31 de agosto, o veículo de comunicação do Grupo A TARDE irá promover a primeira edição do Festival A TARDE FM, com artistas consagrados da música brasileira e talentos da cena baiana.

Entre os nomes confirmados estão Sandra Sá, ícone da black music nacional, Maria Gadú, BaianaSystem, com seu novo espetáculo “Lundu Rock Show”, Rael, Edson Gomes, Marcus Clement, com o show “Toca Raul” em homenagem a Raul Seixas e Thathi.

Quem também vai marcar presença é a ministra Margareth Menezes, uma das maiores vozes da música afro-brasileira, que se apresenta junto à Banda Oliveira.

Para Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM, o evento é um marco histórico tanto para a rádio quanto para o cenário cultural da cidade.

Queremos presentear o público com um evento de qualidade, que traduza a essência da nossa programação e reforce os laços que cultivamos com nossos ouvintes ao longo de mais de quatro décadas. A ideia é que essa estreia seja apenas o começo de uma tradição anual, que passe a integrar o calendário cultural de Salvador Eduardo Dute - diretor da A TARDE FM

Estrutura e serviços para o público

Além da programação musical, o público poderá contar com uma estrutura completa de serviços, incluindo praça de alimentação com food trucks e estandes gastronômicos, bares, área VIP, espaços de convivência, banheiros bem distribuídos, acessibilidade e segurança reforçada, com equipes treinadas, monitoramento por câmeras e posto médico.

O acesso ao local será facilitado por vias principais da cidade, com opções de estacionamento público e privado nas proximidades.

Venda de ingressos

Os ingressos já estão à venda pelo site Ticket Maker. O festival conta com a assinatura do Grupo A TARDE e da Viramundo Produções.

Confira a programação completa:

30 de agosto (sábado):

Sandra Sá

BaianaSystem

Thathi

Banda Oliveira com participação de Margareth Menezes

31 de agosto (domingo)

Maria Gadú

Edson Gomes

Rael

Marcus Clement