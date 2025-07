Mariana Aydar e Armandinho participam do Festival A Feira em Juazeiro

Armandinho - Foto: Divulgação

Após passar pelo sul e sudoeste da Bahia, o Festival A Feira chega ao norte do estado e ocupa a Nova Orla de Juazeiro entre os dias 12 e 15 de julho. A edição marca os 10 anos do projeto e celebra os 147 anos da cidade, reunindo empreendedorismo, cultura e gastronomia em uma programação gratuita, que conta com atrações como Mariana Aydar e Armandinho.

Programação

A programação tem início no final de semana para todas as idades, com dezenas de artistas locais no palco. Empreendedores da região, em áreas da Economia Criativa, solidaria e circular, com manualidades e gastronomia, apresentarão seus produtos nos stands da feira, enquanto uma programação cultural intensifica a agenda no sábado, 12 e domingo, 13.

A partir das 10h do primeiro dia, o público é convidado para uma prática de yoga. Na sequência, às 11h, a programação infantil leva ao local cabine de cinema infantil, circo e palhaçaria, e parque de infláveis. 12h haverá uma ação de “live painting” com uma oficina de grafite com Euri Du Cacto e uma pintura feita ao vivo ao som do Dj Werson. A programação segue às 14h com samba com a cantora Mádara e banda. 16h tem o show de Alan Cleber. À noite o repertório junino ganha a Orla 2 durante A Feira, com o show de Sérgio do Forró.

No domingo, 13, o público já tem o que fazer por lá a partir das 10h, quando acontece um espetáculo de teatro infantil. Às 11h a sustentabilidade dá a pauta da programação, com a palestra “Tudo sobre o Velho Chico”, com Gogó. 14h tem início a sequência de atrações musicais, como Samba de Veio seguido pelo show de Andressa e convidados, às 18h.

Na segunda-feira, 14, além da programação dos stands com os empreendedores locais, o público poderá conferir os shows de Mariana Aydar, um dos maiores nomes da música contemporânea brasileira, e de Armandinho.

No dia 15, no Aniversário de Juazeiro, a banda Miragem abre às 16h, seguido de Igor Kannário e encerramento da banda local Pagodança às 20h. Além dos shows e atrações culturais para todas as idades, o público poderá curtir, durante os quatro dias, barraquinhas com uma grande variedade de comidas e feira de artesanato.

Celebração dos 10 anos

Nesses dez anos, a Feira da Cidade totaliza 300 edições, 3 mil atrações musicais, 20 mil horas de programação e 1 milhão de visitantes. Já passaram por lá grandes nomes da música baiana e de fora do estado, como Baiana System, Larissa Luz, Otto, Lazzo, Gerônimo, Rumpilezz, Paulinho Boca e Cortejo Afro.

“A Feira foi a semente de uma revolução na rua e na economia. Lançamos negócios, revelamos artistas, ativamos territórios e conectamos pessoas. A Feira deu o primeiro palco para grandes nomes da gastronomia, da arte e do empreendedorismo criativo”, pontua Carla Maciel, idealizadora e coordenadora do Festival A Feira. O Festival A Feira tem apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro, e conta com o patrocínio da Bahiagás e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.