A TARDE FM lança festival e transforma Salvador em palco da música nacional

Uma noite marcada por boa música e grandes atrações, afinal, quem ouve, gosta. Foi assim o lançamento oficial do Festival A TARDE FM, na noite desta terça-feira, 9, no Cocar Showroom, Rio Vermelho. O evento inédito vai celebrar os 42 anos da rádio que é parte da história musical da Bahia.

Em um coquetel especial, o público conheceu a programação completa do festival, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto, com atrações nacionais e artistas locais reunidos na Arena A TARDE, em Salvador. A grade de shows reúne nomes consagrados como Sandra Sá, Maria Gadú, BaianaSystem e Margareth Menezes.

Mas quem não aguentou esperar até o próximo mês, já pôde ter um gostinho do que virá no lançamento, com um pocket show de Thathi, mais uma das atrações da festa. Quem também deu uma prévia foi Marcus Clement e seu icônico "Toca Raul!".

Idealizado a partir de conexões formadas dentro e fora da rádio, o festival foi também um processo de amadurecimento criativo, como explicou Ildázio Tavares, apresentador do Papo Reto da A TARDE FM e diretor da Viramundo Produções, um dos nomes ligados à gênese da ideia.

“A gente teve a ideia de fazer esse projeto nos 40 anos da rádio [...] Eu acho que a gente tem diversidade, música bem feita, um local maravilhoso."

Festival com o DNA da Bahia

Diversa e rica, graças a nomes como Margareth Menezes, BaianaSystem, Edson Gomes, Rael, Thathi e Marcus Clement, o Festival traz à tona um recorte da riqueza cultural brasileira com o DNA da Bahia. Segundo Jefferson Beltrão, diretor de conteúdo da A TARDE FM, voz histórica da rádio e um dos anfitriões do lançamento, o objetivo vai além da música:

"Eu penso que a gente está celebrando a música como um canal de conexão entre pessoas, emoções, experiências. Eu fico muito satisfeito e acho que é um orgulho total para todos nós da A TARDE FM de contribuir para transformar Salvador mais uma vez num ponto de encontro, em ponto de conexões. É esse o nosso propósito.", afirmou.

"A gente trabalha com música, trabalha com informação para conectar pessoas, para transmitir emoções. E o festival chega com essa intenção. Então está apenas começando. É um festival que promete entrar no calendário cultural de Salvador e tenho certeza que vai ser um grande sucesso", completa.

Beltrão ainda destacou a curadoria diversa e cuidadosa das atrações:

"A gente preza pela diversidade, tem vários estilos, vários ritmos [...] Eu tenho certeza que o público vai gostar muito, é um pedacinho dessa diversidade cultural que nós temos, acho que é obrigação nossa de estar atento a todas as vertentes, todos os ritmos, todos os públicos. Vai ser muito legal."

Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM, reforçou a baianidade da rádio e se disse orgulhoso da iniciativa. "É uma empresa baiana, lançando um evento baiano, sempre 100% baiana. Estou orgulhoso demais. É um trabalho com muitas mãos, há muita gente envolvida nisso."

Estrutura e ingressos

O festival contará com uma ampla estrutura para receber o público com conforto e segurança: praça de alimentação com food trucks e estandes gastronômicos, bares, área VIP, espaços de convivência, banheiros, acessibilidade, segurança reforçada, monitoramento por câmeras e posto médico. A localização, com acesso facilitado pelas principais vias da cidade, também oferece estacionamento público e privado nas proximidades.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site Ticket Maker. O evento tem assinatura do Grupo A TARDE e da Viramundo Produções.

Confira a programação completa:

30 de agosto (sábado):

Sandra Sá

BaianaSystem

Thathi

Banda Oliveira com participação de Margareth Menezes

31 de agosto (domingo)

Maria Gadú

Edson Gomes

Rael

Marcus Clement