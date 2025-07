Festival A TARDE FM: saiba detalhes de festa com Sandra Sá e Maria Gadú

Cantora é uma das principais atrações - Foto: Divulgação

A rádio A TARDE FM vive um novo momento. Aos 42 anos, a emissora que marcou gerações com sua programação musical aposta agora em grandes projetos culturais e dá um passo ousado: vai realizar seu primeiro festival próprio e inaugurar uma nova arena multiuso em Salvador.

“Esse festival está nos nossos planos há mais de dois anos. A ideia era celebrar os 40 anos da rádio com um grande evento... Procuramos locais como a Concha Acústica e o Centro de Convenções, mas sentíamos que nenhum espaço traduzia a identidade da A TARDE FM. Foi quando surgiu a proposta de criar algo nosso, dentro da nossa própria estrutura”, afirmou Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM, durante o lançamento oficial do evento, realizado nesta terça-feira, 9, no Cocar Showroom, no Rio Vermelho.

Uma nova casa para Salvador

Com capacidade para até seis mil pessoas, estrutura coberta de 2 mil m², acessibilidade e foco no público familiar, a Arena A TARDE foi idealizada como um equipamento cultural permanente.

“A gente juntou a ideia de fazer um festival e de construir uma casa de espetáculos. É um espaço para shows, eventos esportivos, feiras e o que mais Salvador precisar”, afirmou Dute.

Diretor da A TARDE FM deu spoilers do evento | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

>>> Clique aqui e confira no Anota Bahia galeria completa de quem passou pelo evento

Line-up e estrutura de ponta

O Festival A TARDE FM acontece nos dias 30 e 31 de agosto, reunindo nomes como Sandra Sá, Maria Gadú, BaianaSystem, Margareth Menezes e outros artistas locais. A estrutura do evento também foi um ponto alto no planejamento.

“Os bares, a estrutura de bar, a estrutura de sanitários vai ser a melhor possível... É uma casa que a gente vai funcionar somente nos finais de semana aos e domingos. Então o horário também é bem concentrado, é um horário que a gente pode levar as famílias".

Festival A TARDE FM

O quê: Festival A TARDE FM – Inauguração da ARENA A TARDE

Quando: 30 e 31 de agosto de 2025

Onde: ARENA A TARDE

Endereço: Rua Professor Milton Cayres de Brito, 204 – Caminho das Árvores

Atrações: Sandra Sá, BaianaSystem, Maria Gadú, Rael, Edson Gomes, Marcos Clement, Thathi e Banda Oliveira com participação especial de Margareth Menezes

Ingressos: À venda no site Ticket Maker



Apoios e Patrocínios

Apoio: Vitalmed

Apoio Institucional: UNIFACS

Patrocínio: TIM, Amstel e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.