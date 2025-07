Atração do Festival A Tarde FM, Sandra Sá é destaque do Palco

A cantora está confirmada na programação do evento - Foto: Divulgação

A rádio A Tarde FM já está realizando a contagem regressiva para o Festival A TARDE FM, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto. O Palco deste sábado, 12, homenageará a cantora Sandra Sá, que é uma das atrações confirmadas no evento.

Com quase 50 anos de carreira, sucessos eternizados e parcerias com outras lendas da MPB, a carioca animará o Palco com hits consagrados como "Olhos Coloridos", "Retratos e Canções", "Joga Fora" e "Vale Tudo".

O Palco começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Festival A TARDE FM

O aniversário de 42 anos da A TARDE FM será celebrado de um jeito diferente. Nos dias 30 e 31 de agosto, o veículo de comunicação do Grupo A TARDE irá promover a primeira edição do Festival A TARDE FM, com artistas consagrados da música brasileira e talentos da cena baiana.

Entre os nomes confirmados estão Sandra Sá, ícone da black music nacional, Maria Gadú, BaianaSystem, com seu novo espetáculo “Lundu Rock Show”, Rael, Edson Gomes, Marcus Clement, com o show “Toca Raul” em homenagem a Raul Seixas e Thathi.

Quem também vai marcar presença é a ministra Margareth Menezes, uma das maiores vozes da música afro-brasileira, que se apresenta junto à Banda Oliveira. Os ingressos já estão disponíveis pelo site Ticket Maker. O evento tem assinatura do Grupo A TARDE e da Viramundo Produções.

Confira a programação completa:

30 de agosto (sábado)

Sandra Sá

BaianaSystem

Thathi

Banda Oliveira com participação de Margareth Menezes

31 de agosto (domingo)

Maria Gadú

Edson Gomes

Rael

Marcus Clement

Na noite da última quarta-feira. 9, o Cocar Showroom, no Rio Vermelho, foi palco do lançamento oficial do Festival A TARDE FM. O evento, reservado para convidados, contou com um show intimista da cantora Thathi, que deu uma amostra do que o público poderá esperar nos dias 30 e 31 de agosto, quando acontece a primeira edição do festival em Salvador.

