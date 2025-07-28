Netto Brito: quem é o cantor baiano que se envolveu em acidente

Netto Britto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Netto Britto se envolveu em um grave acidente na noite desse domingo, 27, na BA-046, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. O ônibus que a banda dele estava colidiu com um carro de passeio. A equipe viajava para Salinas da Margarida, onde fariam um show. Três pessoas morreram após a batida, mas Netto, que estava no veículo, não sofreu ferimentos.

Veja vídeo do momento em que o artista foi retirado do ônibus. As imagens foram cedidas ao portal A TARDE pelo Blog do Valente.

Quem é Netto Brito?

Natural do município de Irará, Netto Brito tem 19 anos e viu sua vida mudar de uns tempos para cá: ele saiu de uma realidade simples e se tornou destaque nos palcos do Brasil. No São João do ano passado, o cantor encarou uma maratona que, no final de junho, contabilizou 45 shows. A carreira do jovem começou em setembro de 2023.

Netto Brito é visto como a revelação da nova safra de cantores da Bahia. Com um timbre inconfundível e o romantismo que arrebata corações, o cantor tem se consolidado no cenário musical cantando arrocha e sofrência.

“É um sonho se tornando realidade. Estou muito grato por tudo o que estou vivendo. Sempre quis que a música fosse central na minha vida e agora estou vivendo intensamente cada momento. Só tenho a agradecer: a Deus, a minha família, que sempre me incentivou e ao público, que abraçou aquilo que faço com tanto carinho”, diz o artista.

Ele também é sucesso nas plataformas digitais. Um de seus discos já ficou três semanas seguidas no Top 10 de mais ouvidos no Sua Música. Entre os artistas de arrocha, Netto Brito já ficou no Top 3 por quase 1 mês. No Youtube, seus três discos somados já ultrapassam 18 milhões de visualizações.

Netto Britto | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O começo

O primeiro CD foi produzido em setembro de 2023 e lançado em outubro do mesmo ano. Um mês depois, já tinha alcançado 1 milhão de views no Youtube. Em dezembro de 2023, o cantor confirmou 19 shows. Ele já se apresentou por toda a Bahia, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.

No Instagram, Netto Britto acumula mais quase 800 mil seguidores. E ele começou utilizando a rede para apresentar seu sonho através de vídeos cantando músicas de outros artista.

O acidente

Três pessoas morreram após a batida entre o ônibus que levava a banda do cantor Netto Brito e um carro, na noite de domingo, 27, na BA-046, em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia. Os músicos estavam a caminho da festa de aniversário da cidade de Salinas da Margarida, onde fariam um show.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas do acidente foram identificadas como: Robson Carvalho Galvão de Jesus, de 33 anos (estava no carro), Carlos Antônio Souza Ramos, de 42 (operador de som da banda) e Leila Lima Santos, que não teve a idade revelada (estava no carro).

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar da Bahia foram acionadas e prestaram atendimento no local do acidente. A via precisou ser parcialmente interditada para os trabalhos de resgate e remoção dos veículos.

A perícia técnica também foi acionada para apurar detalhes da ocorrência e esclarecer as responsabilidades.