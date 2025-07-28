Menu
ENTRETENIMENTO
EITA!

Ex-atriz Global surpreende ao revelar que foi perseguida por stalker

Carolina Ferraz contou que chegou a ser atacada em set de gravação

Por Beatriz Santos

28/07/2025 - 10:43 h
Ferraz preferiu não revelar quando o episódio aconteceu
Ferraz preferiu não revelar quando o episódio aconteceu -

A apresentadora da Record e ex-atriz da TV Globo, Carolina Ferraz, revelou neste domingo, 27, durante o Domingo Espetacular, que foi vítima de perseguição por uma stalker russa durante um período que durou de quatro a cinco anos.

Ao noticiar que mais de oito milhões de mulheres já foram vítimas desse tipo de crime no Brasil apenas em 2024, a apresentadora compartilhou sua experiência pessoal, até então desconhecida do público.

“Essa questão está muito mais próxima do que a gente imagina. Todos sabem que eu trabalho com uma grande estrela da televisão brasileira. E ela própria foi vítima desse crime”, introduziu o jornalista Roberto Cabrini, antes de Carolina detalhar o caso.

Ferraz preferiu não revelar quando o episódio aconteceu, mas afirmou que, na época, uma de suas filhas ainda era criança — ela é mãe de Valentina, de 30 anos, e Isabel, de 10. Segundo a apresentadora, a stalker chegou a invadir sets de gravação e tentou atacá-la em mais de uma ocasião.

“Ela dizia algo como: ‘Ou eu seria dela, ou não seria de mais ninguém’. Ela chegou a invadir o set de gravações duas vezes, tentou me atacar, mas as pessoas conseguiram impedir”, contou.

Apesar de ter recorrido à Interpol para impedir a entrada da mulher no Brasil, as autoridades não conseguiram impedir sua aproximação. “As autoridades ainda não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação”, disse Carolina.

O desfecho, segundo ela, veio apenas com a prisão da agressora. “Finalmente, ela foi presa e eu consegui finalizar essa situação, mas foi muito difícil”, declarou, demonstrando alívio ao lembrar do episódio.

Carolina Ferraz

x