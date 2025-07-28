Gabriela Pugliesi relembra abuso sexual na infância: “Traumático”

Gabriela Pugliesi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi usou o seu Instagram na madrugada desta segunda-feira, 28, para fazer um relato sobre o abuso sexual que sofreu na infância, cometido pelo pai de uma amiga. Ela falou sobre como esse e outros “eventos traumáticos” moldaram sua vida adulta.

O abuso, segundo Pugliesi, aconteceu quando ela tinha entre 7 e 8 anos. “Fui abusada pelo pai de uma amiga. Eu cresci sem a presença do meu pai. Hoje eu sei que ao longo da minha infância e adolescência eu vivi alguns eventos traumáticos. Abuso psicológico no meu local de trabalho… eu nunca falei abertamente sobre isso porque não tinha o ponto de vista que tenho hoje sobre falar sobre”, iniciou.

A famosa contou que, apesar da imagem de uma mulher com uma família estável e um estilo de vida saudável, por muito tempo a construção desse cenário parecia um sonho distante. “Quem me vê hoje com uma família estruturada, um lifestyle legal, saudável, nem imagina que por muito tempo construir isso que eu vivo, para mim, era quase impossível”, disse.

“Inclusive, quando comecei a conquistar o que tenho hoje, nem me sentia merecedora porque a minha criança interior passou tanto tempo se culpando por várias coisas ruins que já aconteceram que, na minha cabeça de adulta, eu estava fadada a repetir essa história para sempre”, continuou.

Além disso, Gabriela compartilhou um exercício terapêutico que fez, no qual escreveu uma carta para si mesma, abordando as dores e traumas que carregava. “Marcou demais ter escrito ‘Você não teve culpa, você é protegida’. Quando eu fiz esse exercício, parece que saiu um peso das minhas costas. Eu entendi que permanecer naquela dor era uma escolha minha, e eu não podia deixar que as pessoas que me machucaram também decidissem quem eu ia me tornar”, contou.

Na oportunidade, a influenciadora ainda ressaltou a importância do processo de reconstrução pessoal, que exige tempo e coragem. “Comecei a me reconstruir peça por peça, dia após dias. Aprendi com o passar dos anos que a gente não pode controlar o que acontece com a gente, mas pode e deve controlar o que a gente faz com isso”, ressaltou.

Gabriela Pugliesi finalizou: “Acima de tudo, nossa paz vem quando a gente assume a responsabilidade pela nossa própria cura, e que o perdão, por mais difícil que pareça, e às vezes é muito difícil, é muito mais sobre a gente se libertar do que sobre o outro. Já me peguei no fundo do poço, mas decidi que não iria ficar lá para sempre”.

Assista ao relato: