Tati Machado surpreende e relata detalhes sobre o parto do filho morto

Apresentadora Tati Machado emocionou o público ao relatar como foi o parto de seu filho Rael - Foto: Reprodução | TV Globo

A apresentadora Tati Machado emocionou o público ao relatar, em entrevista exibida neste domingo, 27, no Fantástico, como foi o parto de seu filho Rael, que faleceu ainda na barriga com oito meses de gestação.

Ao lado do marido, Bruno, Tati compartilhou detalhes sensíveis sobre o momento em que soube da morte do bebê e como enfrentou o nascimento, mesmo diante da dor.

“E aí na sequência já começa a indução do parto. E eu vou ser muito sincera: esse dia, por pior que ele fosse, ele foi um dia muito importante para a gente”, revelou Tati.



A apresentadora contou que, apesar da tragédia, o nascimento de Rael se tornou um momento marcante para o casal. “O parto do Rael foi um parto lindo. Com toda a tristeza que existia ali, foi lindo. O Rael nasce no dia 13, 8h45.”

O marido de Tati, Bruno, também compartilhou como viveu a despedida. “Quando a gente conheceu o Rael, foi nosso momento de despedida também. E quando nasceu, foi incrível porque é você conhecer o amor da sua vida e se reconhecer também. O Rael parecia muito comigo.”

Durante a entrevista, o casal explicou que buscou respostas para o que aconteceu, mas os exames não apontaram nenhuma causa para a morte do bebê.

“A gente encontrou de alguma maneira uma força e a beleza daquele momento porque era o nosso filho. A gente ama o nosso filho acima de qualquer coisa. Não tem nada da medicina que explique o que aconteceu com a gente. A gente fez autópsia, a gente fez exames genéticos importantes para ver a nossa questão, a nossa compatibilidade. Nada. O ruim foi ter ficado de colo vazio”, disse Tati.

A apresentadora também abordou o julgamento social que enfrenta ao tentar retomar a rotina. “Eu fico com medo em de alguns momentos de ser julgada. Por exemplo, nós fomos viajar, eu tenho medo das pessoas falarem, ‘ah lá, está tocando a vida como se nada tivesse acontecido’, só que eu escolhi viver. Essa é a escolha que eu estou fazendo todos os dias.”