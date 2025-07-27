Atriz de Malhação ficou cega após violência do ex-namorado: "Abusivo"

Segundo Thaís, a agressão aconteceu durante uma viagem de Carnaval com amigos em Cabo Frio - Foto: Redação

A atriz Thaís Vaz, conhecida por interpretar a personagem Flávia na temporada de 2004 da novela Malhação, revelou que perdeu a visão do olho esquerdo após sofrer uma agressão de um ex-namorado, quando tinha apenas 19 anos.

Hoje com 44, a artista decidiu tornar público o trauma como forma de conscientizar outras mulheres que possam estar vivendo relacionamentos abusivos.

“Naquela época, não se falava sobre isso. A internet era limitada, e temas como relacionamento tóxico simplesmente não eram debatidos. Por isso, considero fundamental compartilhar minha história agora”, afirmou, em entrevista à revista Marie Claire

A violência

Segundo Thaís, a agressão aconteceu durante uma viagem de Carnaval com amigos em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Após uma discussão entre o casal, o então namorado da atriz desferiu um soco em uma janela de vidro — e, ao quebrar, o estilhaço atingiu gravemente o olho da atriz.

“Ele socou o vidro com força. A janela formou uma bola com uma estaca, e a parte onde ele bateu acabou atingindo meu olho. Foi tudo muito rápido. Ele mesmo se feriu gravemente, perdeu muito sangue, e ninguém entendeu direito o que tinha acontecido na hora”, relatou.

Inicialmente, a atriz ainda preservava parte da visão, mas, com o tempo, complicações oculares como deslocamento de retina, catarata traumática e cortes na córnea acabaram levando à perda total da visão do olho esquerdo.

Hoje, Thaís usa uma lente estética para igualar a aparência dos olhos. Ela considera um privilégio ter conseguido se adaptar, já que muitas pessoas enfrentam dificuldades nesse processo.

Carreira após o trauma

A reviravolta na vida de Thaís não impediu que ela continuasse na atuação. Cerca de um ano e meio após a última cirurgia, ela conseguiu uma oportunidade no elenco de Malhação. Ainda assim, a atriz conta que ocultou sua condição por medo de preconceito.

“Não contei para ninguém. Quando descobriram, achei que ia perder tudo. Mas deu certo”, lembrou.

Conscientização

Thaís deixou claro que não tem interesse em expor o ex-companheiro, e reforçou que seu objetivo é orientar outras mulheres.

“Não se trata dele. É sobre a gente, sobre como reconhecer os sinais e sair antes que seja tarde. No começo, o agressor não é um monstro. Ele te conquista primeiro. Os abusos vêm depois”, alertou.