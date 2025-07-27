Sem beijo no altar e “bimbada dos sonhos”: a história de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Casal anunciou fim do relacionamento após 15 anos juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram, neste sábado, 26, o fim do relacionamento. O casal, que estava junto há 15 anos, afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e com respeito mútuo. Em comunicado publicado nas redes sociais, pediram compreensão aos fãs.

“Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos”, escreveram.

O relacionamento dos influenciadores foi marcado por momentos de amor, superações e algumas polêmicas.

Relembre abaixo alguns episódios marcantes da história do casal:

Amor Jovem

Carlinhos e Lucas se conheceram ainda jovens, antes da fama. Ambos estavam em processo de descoberta da sexualidade.

“Nós íamos ficar e nem a roupa ele [Lucas] tirava, ele achava que era pecado”, revelou Carlinhos em entrevista ao podcast Poddelas.

Casamento não teve beijo

O casal assumiu publicamente o relacionamento em 2019, ano em que oficializaram a união em uma cerimônia às margens do Rio São Francisco. Entre os convidados estavam nomes como Anitta e Wesley Safadão. Na época, o público sentiu falta do tradicional beijo após o “sim” no altar, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.

“Muitos nos pedem o esperado beijo, a maioria ainda não percebeu que nem tudo na vida é virtual. O nosso beijo é quentinho, molhado igual à maioria dos beijos, mas é nosso, apenas nosso!”, escreveu Carlinhos.

Término relâmpago

Em 2022, Carlinhos e Lucas anunciaram o fim do relacionamento, alegando um fim amigável. No entanto, Carlinhos se declarava ao ex nas redes sociais. Pouco tempo depois, reataram a união.

“Bimbada dos sonhos”

Após a reconciliação, em 2023, o casal enfrentou uma nova crise e chegou a dormir em quartos separados durante a Farofa da Gkay.

“Ontem nos estranhamos a festa inteira, mas, no final da noite, ele bateu no meu quarto, e demos uma bimbada dos sonhos. Sabe aquelas que a gente desconta a raiva? Foi tanto tapa na bunda e murro na costela que, se vocês virem a gente andando torto, já sabem o motivo.” Carlinhos Maia sobre Crise

Traição admitida

No ano passado, Carlinhos admitiu publicamente que traiu Lucas e afirmou que entenderia se o ex-marido decidisse "revidar":

“Eu errei, aprontei, traí. Acho que hoje eu aguento [se ele quiser se vingar], porque eu sou um cara muito justo”, disse