Influenciadora relata gatilho após morte de Preta Gil

Preta Gil faleceu após complicações causadas por um câncer no intestino - Foto: Reprodução | Instagram

Fabiana Justus usou suas redes sociais para fazer uma confissão sobre a morte da cantora Preta Gil na última semana. Filha do empresário Roberto Justus, a influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, neste domingo, 27, e contou que o falecimento da famosa despertou gatilhos nela, que está com um câncer em remissão.

“Não tem como não ficar mal. Nós, pacientes oncológicos, torcemos muito uns pelos outros. É uma sensação de que 'uma de nós' se foi. Eu tinha muita esperança de que ela iria ficar bem”, escreveu.

“E lógico que uma notícia dessa, além de tristeza, dá muitos gatilhos. Mas meus médicos sempre ficam relembrando que cada paciente é um, cada doença é uma, cada corpo é um e cada resposta é uma”, completou a moça.

Preta Gil faleceu em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizada um tratamento experimental contra o câncer, que inicialmente foi diagnosticado no intestino e depois se espalhou para outros quatro lugares. Ela passou mal durante uma sessão de quimioterapia em casa e não resistiu.

Luta contra o câncer

Vale lembrar que Fabiana foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) no início de 2024. A herdeira da família Justus expôs o caso nas redes sociais e recebeu apoio de diversos fãs e famosos.

Ela realizou uma série de sessões de quimioterapia intensas para reduzir a quantidade de células cancerígenas na medula óssea. Em seguida, a jovem realizou um transplante de medula óssea e meses depois revelou a remissão da doença.