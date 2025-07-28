Menu
ASSÉDIO

Cantora denuncia proposta sexual em troca de oportunidade

A famosa afirmou que tentaram contratar seus serviços de uma forma inusitada

Por Franciely Gomes

28/07/2025 - 16:18 h
A cantora recebeu a proposta no início da carreira
Lauana Prado revelou que passou por uma situação constrangedora no mundo da música. Convidada do programa Sabadou Com Virginia, do SBT, a cantora afirmou que já recebeu uma proposta para trocar sexo por uma oportunidade de feat musical com outro grande artista.

Entretanto, a famosa garantiu que não aceitou o convite indecente. “Isso já aconteceu sim. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Graças a Deus, nunca precisei. Era para fazer tudo. Dormir, passar a noite. Em troca, a pessoa disse que me colocaria em contato com um artista influente na época”, disse ela.

A morena ainda afirmou que o rapaz citou o nome de outra artista famosa da época e contou que dormiu com ela em troca de sucesso. “Ele deu o exemplo de uma artista que estava bem na época, dizendo que ela dormiu com não sei quem e aí conseguiu algo que fez ela bombar”, relembrou.

Por fim, Lauana disse que pensou em expor o nome dele na mídia, mas desistiu da ideia. “Pensei em falar o nome dele, quando me tornei um sucesso, mas depois, pensei que a pessoa não merecia essa moral. E segundo, porque Deus me honrou e deu tudo certo”, concluiu.

Noivado com famosa

Assumidamente lésbica, Lauana Prado está noiva da influenciadora Tati Dias, que ficou famosa após participar do reality show De Férias Com O Ex. As duas estão juntas desde junho do ano passado, quando oficializaram publicamente o romance.

O pedido de casamento aconteceu em junho deste ano, durante uma viagem das duas à Praia do Forte, na Bahia. “Pessoal, veio aí”, disse Lauana, exibindo o local arrumado com itens românticos. “Ela disse sim!”, acrescentou Tati. “Para a alegria de uns e o desespero completo de outros”, brincaram as duas.

x