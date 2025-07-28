ASSÉDIO
Cantora denuncia proposta sexual em troca de oportunidade
A famosa afirmou que tentaram contratar seus serviços de uma forma inusitada
Por Franciely Gomes
Lauana Prado revelou que passou por uma situação constrangedora no mundo da música. Convidada do programa Sabadou Com Virginia, do SBT, a cantora afirmou que já recebeu uma proposta para trocar sexo por uma oportunidade de feat musical com outro grande artista.
Entretanto, a famosa garantiu que não aceitou o convite indecente. “Isso já aconteceu sim. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Graças a Deus, nunca precisei. Era para fazer tudo. Dormir, passar a noite. Em troca, a pessoa disse que me colocaria em contato com um artista influente na época”, disse ela.
A morena ainda afirmou que o rapaz citou o nome de outra artista famosa da época e contou que dormiu com ela em troca de sucesso. “Ele deu o exemplo de uma artista que estava bem na época, dizendo que ela dormiu com não sei quem e aí conseguiu algo que fez ela bombar”, relembrou.
Por fim, Lauana disse que pensou em expor o nome dele na mídia, mas desistiu da ideia. “Pensei em falar o nome dele, quando me tornei um sucesso, mas depois, pensei que a pessoa não merecia essa moral. E segundo, porque Deus me honrou e deu tudo certo”, concluiu.
🚨ASSISTA: Lauana Prado revela ter recebido proposta de "teste do sofá". pic.twitter.com/1IlN287uMO— CHOQUEI (@choquei) July 27, 2025
Noivado com famosa
Assumidamente lésbica, Lauana Prado está noiva da influenciadora Tati Dias, que ficou famosa após participar do reality show De Férias Com O Ex. As duas estão juntas desde junho do ano passado, quando oficializaram publicamente o romance.
O pedido de casamento aconteceu em junho deste ano, durante uma viagem das duas à Praia do Forte, na Bahia. “Pessoal, veio aí”, disse Lauana, exibindo o local arrumado com itens românticos. “Ela disse sim!”, acrescentou Tati. “Para a alegria de uns e o desespero completo de outros”, brincaram as duas.
