Virginia expulsa Lucas Guedez após briga: "Pega suas coisas"

Virgínia e Lucas Guedes apresentam o programa “Sabadou com Virgínia” juntos - Foto: Reprodução| Instagram

Virginia Fonseca surpreendeu os internautas ao revelar uma briga com o influenciador Lucas Guedez. Durante o programa “Sabadou com Virgínia”, do SBT, ela contou detalhes do desentendimento, que chegou ao ponto de expulsar o amigo da mansão.

O caso movimentou as redes sociais e chamou atenção dos fãs da amizade entre os dois. A origem do conflito teria sido uma crítica e um mal-entendido na comunicação entre eles.

Segundo Virginia, tudo começou quando Lucas lhe contou que uma pessoa próxima do círculo de amigos do grupo havia falado mal dela. A influenciadora, então, demonstrou decepção e pediu que ele a defendesse em situações como essa.

“O Lucas comentou que uma pessoa ligou para ele e começou a me menosprezar. E ele contou isso na mesa. Eu falei: “Eu só ficaria muito chateada se, na mesa com essa pessoa, ela falasse e você não me defendesse, porque aí eu não acho que seja amizade”. Mas o Lucas interpretou de outra forma. Ele entendeu como se eu estivesse dizendo que ele não podia mais encontrar essa pessoa”, explicou.

Guedez, por sua vez, contou que a fala da amiga acionou um gatilho emocional. Ele entendeu o pedido como uma proibição.

“Eu lembro até hoje da cena na mesa. Entendi: “Você não quer que eu ande com essa pessoa?”. Me deu um gatilhinho que eu nem sabia que tinha, o de alguém querer me proibir de fazer algo. Na hora, falei: “A última amizade que eu aceito comandar a minha vida é você”, disse ele.

Após o embate, Lucasse recolheu no quarto, fez publicações com indiretas nas redes sociais e chegou a procurar Álvaro, outro amigo próximo, para pedir conselhos sobre como lidar com a situação.

Virgínia ainda contou no programa como a discussão terminou: “Tentei conversar: “Vamos resolver, eu falei isso, e você entendeu aquilo”. Mas aí eu perdi a paciência e falei: “Quer saber, Lucas? Pega suas coisas e vai embora amanhã”, finalizou a influenciadora.