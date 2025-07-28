Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Irmão de Zezé causa ao dizer que morte de Preta Gil foi castigo

O cantor afirmou que a morte foi uma cobrança de Deus a famosa

Por Franciely Gomes

28/07/2025 - 19:07 h
O rapaz foi detonada na web
O rapaz foi detonada na web -

Welington Camargo causou polêmica nas redes sociais ao falar sobre a morte da cantora Preta Gil. Irmão da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, o cantor gospel afirmou que o falecimento da cantora foi como o pagamento de um castigo divino.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Welington Camargo (@welingtoncamargo.gospel)

“Eu fiquei muito triste com isso, porém nós sabemos que a Bíblia diz que de Deus não se escarnece. Vou botar um vídeo aqui para vocês verem o que ela falou de Deus. Vou botar um vídeo dela dizendo que dar o (ânus) é bom, é maravilhoso, e olha bem onde foi a doença dela”, disse ele.

O rapaz ainda mandou seus pêsames para a família da cantora, mas alertou os seguidores: “Não se escarneçam de Deus, porque de Deus não se escarnece. Sinto muito, deixo meu abraço à família dela, que Deus possa a ter em um bom lugar”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Welington Camargo (@welingtoncamargo.gospel)

Polêmica

O comentário causou revolta nos internautas, que proferiram uma série de críticas ao irmão dos cantores sertanejo nos comentários da publicação. “Gosto muito de você e de toda a família Camargo, mas acho desnecessário esse tipo de comentário”, disse uma seguidora.

Leia Também:

Separação de Carlinhos Maia tem pivô feminina e virada sexual
Virginia expulsa Lucas Guedez após briga: "Pega suas coisas"
Didi e Xuxa? Saiba detalhes sobre o romance dos famosos

Ciente do burburinho em torno do caso, Welington explicou que tudo o que foi dito por ele está disponível na internet, incluindo a declaração de Preta sobre seu prazer durante o sexo anal.

“Tudo o que falei está na internet, inclusive ela falando. Ela deveria ter segurado a boca. Deus é bom, mas é justo”, afirmou ele, respondendo um dos comentários ofensivos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

polêmica Preta Gil Zezé Di Camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O rapaz foi detonada na web
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

O rapaz foi detonada na web
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

O rapaz foi detonada na web
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

O rapaz foi detonada na web
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x