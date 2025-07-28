Irmão de Zezé causa ao dizer que morte de Preta Gil foi castigo

O rapaz foi detonada na web - Foto: Reprodução | Instagram

Welington Camargo causou polêmica nas redes sociais ao falar sobre a morte da cantora Preta Gil. Irmão da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, o cantor gospel afirmou que o falecimento da cantora foi como o pagamento de um castigo divino.

“Eu fiquei muito triste com isso, porém nós sabemos que a Bíblia diz que de Deus não se escarnece. Vou botar um vídeo aqui para vocês verem o que ela falou de Deus. Vou botar um vídeo dela dizendo que dar o (ânus) é bom, é maravilhoso, e olha bem onde foi a doença dela”, disse ele.

O rapaz ainda mandou seus pêsames para a família da cantora, mas alertou os seguidores: “Não se escarneçam de Deus, porque de Deus não se escarnece. Sinto muito, deixo meu abraço à família dela, que Deus possa a ter em um bom lugar”.

Polêmica

O comentário causou revolta nos internautas, que proferiram uma série de críticas ao irmão dos cantores sertanejo nos comentários da publicação. “Gosto muito de você e de toda a família Camargo, mas acho desnecessário esse tipo de comentário”, disse uma seguidora.

Ciente do burburinho em torno do caso, Welington explicou que tudo o que foi dito por ele está disponível na internet, incluindo a declaração de Preta sobre seu prazer durante o sexo anal.

“Tudo o que falei está na internet, inclusive ela falando. Ela deveria ter segurado a boca. Deus é bom, mas é justo”, afirmou ele, respondendo um dos comentários ofensivos.