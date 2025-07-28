Menu
DISPUTA

Nicole Bahls fatura alto na Dança dos Famosos 2025; veja valor

Temporada estreia no dia 3 de agosto como parte do Domingão com Huck

Por Agatha Victoria

28/07/2025 - 19:10 h
Apresentadora é confirmada no próximo Dança dos Famosos
Apresentadora é confirmada no próximo Dança dos Famosos -

Uma edição comemorativa da Dança dos Famososestá sendo preparada pela TV Globo para celebrar os 20 anos do quadro. A nova temporada estreia no dia 3 de agosto, dentro do programa Domingão com Huck.

A nova temporada promete novidades na dinâmica da atração, além de uma cerimônia de abertura de tirar o fôlego. A competição seguirá até dezembro.

A emissora decidiu manter em sigilo a identidade dos participantes até o lançamento oficial, ao vivo. A estratégia visa aumentar o suspense, gerar maior visibilidade para o quadro e evitar vazamentos.

Apesar do mistério, informações do colunista André Romano apontam que Nicole Bahls já está confirmada no elenco. Segundo ele, ela teria sido convidada pessoalmente por Luciano Huck para integrar a nova fase do programa.

Cada celebridade participante deve receber um cachê de aproximadamente R$ 10 mil ao longo da competição. Além da remuneração fixa, a Globo oferecerá suporte completo, incluindo transporte, hospedagem e toda a infraestrutura técnica necessária.

Com essa edição especial, a emissora busca inaugurar uma nova fase para a Dança dos Famosos, ampliando sua conexão com o público.

A expectativa é que a temporada de 2025 se torne uma das mais marcantes da história do quadro.

