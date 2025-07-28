DISPUTA
Nicole Bahls fatura alto na Dança dos Famosos 2025; veja valor
Temporada estreia no dia 3 de agosto como parte do Domingão com Huck
Por Agatha Victoria
Uma edição comemorativa da Dança dos Famososestá sendo preparada pela TV Globo para celebrar os 20 anos do quadro. A nova temporada estreia no dia 3 de agosto, dentro do programa Domingão com Huck.
A nova temporada promete novidades na dinâmica da atração, além de uma cerimônia de abertura de tirar o fôlego. A competição seguirá até dezembro.
A emissora decidiu manter em sigilo a identidade dos participantes até o lançamento oficial, ao vivo. A estratégia visa aumentar o suspense, gerar maior visibilidade para o quadro e evitar vazamentos.
Leia Também:
Apesar do mistério, informações do colunista André Romano apontam que Nicole Bahls já está confirmada no elenco. Segundo ele, ela teria sido convidada pessoalmente por Luciano Huck para integrar a nova fase do programa.
Cada celebridade participante deve receber um cachê de aproximadamente R$ 10 mil ao longo da competição. Além da remuneração fixa, a Globo oferecerá suporte completo, incluindo transporte, hospedagem e toda a infraestrutura técnica necessária.
Com essa edição especial, a emissora busca inaugurar uma nova fase para a Dança dos Famosos, ampliando sua conexão com o público.
A expectativa é que a temporada de 2025 se torne uma das mais marcantes da história do quadro.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes