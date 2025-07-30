Menu
SINCERO

Pedro Scooby revela motivo de brigas com Luana Piovani

O surfista ainda revelou sua atual relação com a ex-mulher

Por Franciely Gomes

30/07/2025 - 12:08 h
Scooby e Luana colecionam polêmicas na relação
Pedro Scooby voltou a falar sobre sua relação conturbada com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani. Convidado do podcast “Alt Tabet”, o surfista revelou qual o maior problema entre ele e a famosa, que é mãe de seus filhos mais velhos: Dom, Liz e Ben.

“Eu nunca vou ser exatamente o que ela quer, porque esse é o grande problema [dela comigo], que não é o meu com ela. Acho que o que a gente passou foi reflexo do que as pessoas passam em casa quando se separam, porque às vezes uma parte quer uma criação de um jeito, a outra quer do outro, nunca vai ser 100%”, disse.

O ex-BBB ainda afirmou que possui uma ótima relação com a ex hoje em dia. “Mas acho que se comunicar é o grande lance da criação de filhos com pais separados, tentar mostrar de uma forma mais de boa que por esse caminho será o melhor para as crianças. Então hoje a gente tem uma relação bem de boa”, explicou.

“Pode ter alguns escorregas de ambas as partes, o que é normal. [Mas aprendemos] que na criação de filhos de pais separados os dois têm que ceder um pouco, e é isso. Eu amo meus filhos e sei que quando os pais brigam, isso se reflete nas vidas das crianças, e o melhor do mundo para os nossos filhos é a gente ter uma boa relação”, completou.

Vale lembrar que os dois já protagonizaram uma série de embates públicos nas redes sociais com relação a criação dos filhos e a mudança de Dom para o Brasil, onde mora com o pai e a madrasta, a modelo Cíntia Dicker.

luana piovani pedro scooby

