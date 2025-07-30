Bebê a caminho? Léo Santana vai aumentar a família em breve

Lore Improta, Léo Santana e Liz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Léo Santana revelou o desejo de aumentar a família com a esposa, a dançarina Lore Improta. O casal já tem a pequena Liz, de 3 anos. O artista falou sobre como a chegada da filha o transformou positivamente.

Em entrevista ao Gshow, o artista descreveu a paternidade como uma grande realização. Responsável e “pé no chão”, o artista afirma que a chegada de Liz apenas “potencializou essa responsabilidade”.

Segundo ele, com a nova fase, também vieram mudanças no comportamento em diversos aspectos. “O medo impera mais, você tem mais cuidado ao falar, ao sair, até nas redes sociais. Ela me fortaleceu muito mais como família”, afirmou.

O cantor contou que uma das alegrias dele está em conseguir incluir a filha na rotina intensa de shows e viagens, algo que acontece com frequência. “Hoje, graças a Deus, a gente chegou numa condição de vida em que eu posso levar Liz junto com minha esposa com uma estrutura bacana de base”, declarou.

Mais um filho?

Léo Santana fez questão de dizer que tem o desejo de ter outro filho. Segundo ele, dar um irmão ou irmã para Liz está nos planos do casal.

“Desde quando a Liz nasceu, a gente falou que tinha que ter outro. Estamos trabalhando, se é que você me entende? Uma hora vai chegar. A gente ainda quer esse ano. Queremos manter aquela mesma faixa etária, 3 ou 4 anos de diferença. Com fé em Deus, até o ano que vem vai ter um menino ou uma menina… vamos ver”, revelou.

Liz pede irmãzinha

Lore Improta revelou em suas redes sociais recentemente que foi surpreendida por Liz Santana, de 2 anos de idade. A filha da famosa com Léo Santana brincava com um balão e pediu uma irmãzinha. A herdeira do casal é filha única do casal, nascida em setembro de 2021.

O momento foi exibido pela dançarina nos stories do Instagram. A famosa mostrou o momento em que a filha brincou com o balão e fez o pedido surpreendente.

“Ela colocou uma bola na minha barriga e disse que estou grávida”, explicou Lore Importa, mostrando o abdômen com o objeto.

A influenciadora, então, perguntou se a pequena queria que ela engravidasse, recebendo a confirmação. “Um menininho ou uma menininha?”, perguntou a loira. “Uma menininha, [com o nome] Lili”, respondeu Liz.