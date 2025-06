Filha de Léo Santana ganha autorização judicial para campanha

Liz, Lore e Léo em evento - Foto: Reprodução | Instagram

Fenômeno nas redes sociais dos pais, Liz Improta Santana ingressará no mundo publicitário em breve. Filha do cantor Léo Santana e da dançarina Lore Improta, a garotinha, de apenas 4 anos, recebeu autorização da Justiça para participar de uma campanha publicitária da marca de sandálias Havaianas.

Os famosos fizeram o pedido na 1ª Vara da Infância e Juventude de Salvador e solicitaram um alvará para que a garota pudesse atuar no projeto. A autorização foi concedida pelo juiz Walter Ribeiro Costa Júnior, liberando a herdeira do casal para a gravação.

O pedido ainda alega que as filmagens foram feitas no dia 28 de maio, na mansão do casal, que estava presente como responsável legal da pequena. Além de garantir que todos os direitos da criança foram respeitados ao longo do trabalho, tais como intervalos para descanso, alimentação, lazer e estudo.

Mas afinal, qual a campanha?

A campanha publicitária gravada por Liz foi referente a nova coleção de sandálias infantis da marca Havaianas, que estampam o rosto do personagem Stitch, como forma de divulgação do live action do filme ‘Lilo & Stitch’, da Disney.

O personagem é um dos favoritos da garotinha, que foi assistir o longa metragem ao lado da mãe, amigos e familiares. Todos eles estavam caracterizados com peças de roupa ou acessórios com o rosto do boneco alienígena.

Outras campanhas de Liz

Apesar da mobilização em torno da campanha de sandálias, essa não é a primeira publicidade da pequena. Liz já participou da divulgação de produtos de cabelo da marca Johnson's Brasil ao lado da mãe, Lore Improta.

Na gravação, a garota imita os passos da mãe na dança e promove uma promoção para eleger outras crianças que se tornarão as mais novas estrelas do país.