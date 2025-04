Léo Santana visita a escola de Liz e expõe lado pai

Com mais de 50 mil curtidas, a postagem conta com diversos comentários - Foto: Reprodução | Instagram

Mais uma vez, a pequena Liz encantou a web. Em publicação feita pelo seu pai, Léo Santana, os dois apareceram em celebração de Páscoa na escola da pequena, nesta quarta-feira, 16, e a garotinha roubou a cena.

“Iniciei o dia na minha melhor versão hoje: pai da pequena Liz na Páscoa da escola! Mesmo com a agenda corrida eu e @loreimprota sempre priorizamos viver momentos importantes com ela… não existe nada mais lindo do que ver o seu desenvolvimento! Aaaaah Liz, te amo tanto! Amo ver você crescer, aprender e se desenvolver”, escreveu o cantor na legenda.

Com mais de 50 mil curtidas, a postagem conta com diversos comentários elogiando o pai e a pequena. Um que tem chamado a atenção é o de Ivete Sangalo: “Seus fofinhos”, escreveu a cantora baiana.