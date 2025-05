Bebê a caminho? Lore Improta tem conversa com filha e é surpreendida

Liz surpreendeu a mãe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lore Improta revelou em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 1º, que foi surpreendida por Liz Santana, de 2 anos de idade.

A filha da famosa com Léo Santana brincava com um balão e pediu uma irmãzinha. A herdeira do casal é filha única do casal, nascida em setembro de 2021.

O momento foi exibido pela dançarina nos Stories do Instagram. A famosa mostrou o momento em que a filha brincou com o balão e fez o pedido surpreendente.

"Ela colocou uma bola na minha barriga e disse que estou grávida", explicou Lore Importa, mostrando o abdômen com o objeto.

A influenciadora, então, perguntou se a pequena queria que ela engravidasse, recebendo a confirmação. "Um menininho ou uma menininha?", questionou a loira. "Uma menininha, [com o nome] Lili", respondeu Liz.