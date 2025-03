Ivete presenteia Liz, filha de Leo Santana, com troféu e encanta web

Mimo foi enviado pela “tia” Ivete Sangalo - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Raphael Muller | Ag. A TARDE

Dona de um carisma inigualável, a pequena Liz, filha de Leo Santana e Lore Improta, ganhou um presente especial enquanto almoçava nesse sábado, 22. O mimo foi enviado pela “tia” Ivete Sangalo.

Em uma caixa rosa, a cantora enviou diversos itens, entre eles o troféu da Música do Carnaval do Bahia Folia. “Este prêmio é seu. Com amor, Tia Veveta”, escreveu a cantora, que venceu o concurso com o hit ‘O Verão Bateu Em Minha Porta’.

O momento foi compartilhado por Lore Improta, que pediu para a menina agradecer a cantora. Entre os itens enviados por Ivete estão canetas para pintura, doces, cadernos e brinquedos.

Veja a reação de Liz:

Ivete Sangalo mandou o troféu de Música do Carnaval do iBahia para Líz

Lorena Improta e Leo Santana sem acreditar do presente da tia Veveta!

A Diva mirim passou o verão inteiro divulgando a sua música favorita “O Verão Bateu em Minha Porta” ☀️✊🏽🚪🧡 pic.twitter.com/Zl2fTrx4GN — MiAU (@miaumauriciu) March 22, 2025

A filha de Leo e Lore viralizou nas redes sociais ao longo do verão ao surgir dançando ao som do sucesso de Ivete Sangalo. A pequena chegou a ser citada por fãs da artista como “uma das grandes divulgadoras” da canção.