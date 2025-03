Gilberto Gil posta vídeo com Daniela Mercury, Ivete e Marcelo Sangalo

Gilberto Gil apareceu em vídeo com famosos - Foto: Divulgação

Gilberto Gil já está em contagem regressiva para voltar aos palcos de Salvador. Ele fará um show especial no próximo dia 15 de março, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Enquanto não chega a data, o cantor decidiu relembrar um momento especial de quando apresentou a turnê Nós A Gente, em 2022, na cidade.

No Instagram, o veterano mostrou um momento dos bastidores do show. No vídeo, é possível ver a família Gil, Daniela Mercury e Ivete Sangalo, além de Marcelo Sangalo, nos corredores da Concha Acústica. Todos eles aparecem animados cantando "Emoriô".

Na legenda, a equipe de Gilberto Gil declarou: "A energia de Salvador é sempre mais que especial O #TBT de hoje é diretamente da turnê #NósAGente, com a #FamíliaGil e amigos deixando o palco da Concha Acústica no ritmo de 'Emoriô'".

"O show #NósAGente teve a participação inesperada de Ivete Sangalo e Daniela Mercury, essas surpresas são sempre ótimas, não é? Para sentir esse clima, garanta seu ingresso para a estreia da turnê #TempoRei em Salvador, mas corra porque estamos nas últimas unidades", completou.

Veja o vídeo: