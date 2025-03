Lore Improta diz que não quer Liz com gêmeas de Ivete; saiba motivo

Lore Improta brincou falando da relação de Liz com gêmeas de Ivete - Foto: Reprodução | Instagram

Lore Improta já contou várias vezes que Liz, de 2 anos, tem uma ótima relação com Ivete Sangalo, mas surpreendeu, nesta semana, ao brincar dizendo que vai proibir a relação dela com as gêmeas da cantora. O motivo? Os novos gostos da herdeira.

A esposa de Leo Santana brincou garantindo que não vai levar mais filha para festas de Marina e Helena, de 7 anos. “Eu tô pensando que nunca mais vou levar a Liz em nenhum aniversário das filhas de Ivete. Não vou", disse.

"Porque meu amor… Ano passado foi das Esquiletes. Liz apaixonou nas Esquiletes. Agora que foi do Stitch e do Sonic, ela só quer deles. Eu tô vendo aqui uma pantufa do Sonic ali na minha cara, vou ter que levar. Ivete, minha querida, não tenho condições, pelo amor de Deus! Ela ainda ama Esquiletes também, é o amor que só vai somando os personagens”, completou a dançarina.

A famosa ainda contou aos seguidores que quase perdeu o voo comprando um Stitch para Liz.

A filha de Lore Improta, cabe lembrar, surpreendeu no último carnaval dançando o hit O Verão Bateu Em Minha Porta, de Ivete Sangalo. Acompanhada de dois dançarinos profissionais, a pequena mostrou que sabia todos os passos.