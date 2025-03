Ivete Sangalo dá “bronca” em Marcelo e reação dele surpreende

Ivete Sangalo e o filho, Marcelo Sangalo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que Ivete Sangalo dá uma “bronca” em seu filho mais velho, Marcelo Sangalo, em cima do trio no circuito Dodô (Barra/Ondina), no Carnaval de Salvador.

Na gravação, que foi feita na última segunda-feira, 3, a cantora aparece cantando e aparentemente dando uma “bronca” no jovem, que reage de maneira inesperada. Na sequência, os dois riem, se abraçam e cantam juntos — mostrando que tudo não passou de uma brincadeira.

O momento rendeu diversos comentários nas redes sociais. “Pivete Sangalo está lindíssimo”, elogiou uma internauta. “Pivete Sangalo o nome certo dele”, brincou outro. “Cara deve ser um sonho realizado ter um filho que é sua versão masculina, tocador, lindo, parceiro. Muito axé pra essa família linda! Iveta é muito deusa!”, escreveu mais uma pessoa.

Assista ao vídeo: