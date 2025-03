Marcelo Sangalo, filho de Ivete, revela início da carreira musical no trap

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, vai iniciar carreira musical - Foto: Vitor Santos/Agnews

Um dos adolescentes mais famosos e queridos do Brasil, Marcelo Sangalo, filho mais velho do casal Ivete Sangalo e Daniel Cady, vai dar início a carreira profissional em 2025. Percussionista nato, o jovem de apenas 15 anos irá investir em um estilo musical bem diferente da mãe e do que o público está acostumado a vê-lo tocar: o trap.

Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, Marcelo Sangalo revelou que já está deixando tudo preparado para o seu primeiro lançamento como artista. No momento, ele e sua equipe estão resolvendo as questões burocráticas do projeto.

“Eu tô organizando para lançar um produto bem legal para a galera ouvir, mas esse ano já sai coisa já! A gente está organizando, porque tem as paradas com o Spotify e os créditos, todas essas coisas assim, mas a gente está resolvendo e está tudo certo”, explicou.

A folia do Marcelinho

Durante o Carnaval de 2025, Marcelo tocou ao lado de Ivete Sangalo e também conseguiu curtir um pouco da festa. No último dia de folia, na noite de terça-feira (4), ele marcou presença no Camarote Salvador, onde a cantora se apresentou.

“Eu vou só curtir, ficar com meus amigos aqui, mas quem sabe aí se ela [Ivete] chamar, eu vou dar umas tapas ali no final. Foi ótimo o Carnaval, muito top, estamos aí, cansados, mas em pé”, finalizou.