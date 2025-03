Filho de Ivete, Marcelo Sangalo impressiona ao rebolar com influencer

Filho de Ivete apareceu dançando com famoso - Foto: Reprodução | Instagram

Um dos filhos de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo voltou a impressionar nas redes sociais. Desta vez, o jovem apareceu em gravação dançando com o influenciador Matheus Jesus, conhecido como o "inimigo da timidez", em cima do trio elétrico da cantora.

No vídeo, o herdeiro da baiana se jogou no pagodão e fez uma coreografia com total estilo “inimigo da timidez'. Marcelo Sangalo mostrou que estava por dentro dos passos que já foram feitos pela própria mãe em algumas ocasiões.

Em rede social, internautas elogiaram a dança do filho de Ivete Sangalo. "Tinha que ser o filho de Ivete mesmo", falou um. "Marcelo Sangalo mostrando o molejo baiano", comentou mais um.

Veja a gravação: