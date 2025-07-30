Menu
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Padre é acusado de intolerância ao falar sobre morte de Preta Gil

A fala do padre repercutiu negativamente nas redes sociais

Por Franciely Gomes

30/07/2025 - 10:52 h
Preta Gil faleceu em decorrência de complicações do câncer
Preta Gil faleceu em decorrência de complicações do câncer

A morte de Preta Gil continua rendendo assunto nas redes sociais. Responsável pela Paróquia de Areial, na Paraíba, o Padre Danilo César resolveu opinar sobre o falecimento da artista e causou polêmica nas redes sociais.

Em uma declaração, dada durante uma missa celebrada no último domingo, 27, o religioso debochou da religião da filha de Gilberto Gil e questionou o motivo dos orixás não terem a ressuscitado após a morte.

“Eu peço saúde, mas não alcanço saúde, é porque Deus sabe o que faz, ele sabe o que é melhor para você, que a morte é melhor para você. Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, disse ele.

“E tem católico que pede essas coisas ocultas, eu só queria que o diabo viesse e levasse. No dia seguinte, quando acordar lá, acordar com calor no inferno, você não sabe o que vai fazer”, completou.

O padre ainda afirmou que as pessoas precisam seguir o caminho católico para garantir a salvação espiritual. “Tem gente que não vai aqui, mas vai em Puxinanã, em Pocinhos, mas eu fico sabendo. Não deixe essa vida não pra você ver o que acontece. A conta que a besta fera cobra é bem baratinha”, concluiu.

A declaração foi registrada durante uma transmissão ao vivo da missa. Indignado, um rapaz registrou o trecho da fala de Danilo e publicou na web. O caso repercutiu e o padre recebeu uma série de críticas dos internautas, que chegaram a acusar o padre de intolerância religiosa.

“Que absurdo a pregação deste padre. Será que ele foi preparado para interpretar o Evangélico???? Merece uma advertência e não fazer pregação com intolerância religiosa”, disparou um.

Irmão de Zezé também foi intolerante

Welington Camargo causou polêmica nas redes sociais ao falar sobre a morte da cantora Preta Gil. Irmão da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, o cantor gospel afirmou que o falecimento da cantora foi como o pagamento de um castigo divino.

“Eu fiquei muito triste com isso, porém nós sabemos que a Bíblia diz que de Deus não se escarnece. Vou botar um vídeo aqui para vocês verem o que ela falou de Deus. Vou botar um vídeo dela dizendo que dar o (ânus) é bom, é maravilhoso, e olha bem onde foi a doença dela”, disse ele.

O rapaz ainda mandou seus pêsames para a família da cantora, mas alertou os seguidores: “Não se escarneçam de Deus, porque de Deus não se escarnece. Sinto muito, deixo meu abraço à família dela, que Deus possa a ter em um bom lugar”.

O comentário causou revolta nos internautas, que proferiram uma série de críticas ao irmão dos cantores sertanejo nos comentários da publicação. “Gosto muito de você e de toda a família Camargo, mas acho desnecessário esse tipo de comentário”, disse uma seguidora.

x