Escandurras revela oferta de R$ 400 mil para gravar vídeo adulto

O artista contou detalhes sobre a proposta - Foto: Reprodução | Instagram

Filipe Escandurras usou suas redes sociais para contar uma situação inusitada que viveu. O cantor baiano fez um post em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 29, e contou que foi procurado por um casal para gravar um vídeo erótico com eles, que seria publicado em uma plataforma adulta.

Durante o relato, o artista alegou que foi oferecido o montante de R$ 400 mil por sua participação. “400 mil reais e dignidade sendo morta! Ainda mais gravar com um casal. Nada contra, mas eu não topo nem por um milhão”, disse ele.

O famoso ainda confessou que a proposta mexeu com seu psicológico e ele precisou de um tempo para falar sobre o assunto com sua terapeuta. “Precisei de 20 minutos de silêncio na frente da minha psicóloga pra conseguir contar isso”, afirmou.

Por fim, Escandurras garantiu que ficou impactado com a proposta e precisou expor publicamente. “Não queria trazer isso a público, mas bugou minha mente por 5 dias. Pra quem já escutou ‘você não vale nada’, tô mostrando que tô valendo 400 mil”, brincou.

Deesabafo Escandurras | Foto: Reprodução | Instagram

Relação com sexo

Em junho deste ano, Filipe Escandurras, fez um desabafo sincero sobre situações que viveu no passado e como era a sua maneira de lidar com o sexo. Ao longo do relato, o artista afirmou que sentia prazer ao se envolver com várias mulheres em um curto espaço de tempo.

“Quem me conhece sabe.. Eu me excitava com a ideia de transar com pessoas diferentes num curto prazo de tempo, gerando uma falsa sensação de poder. Esse excesso me trouxe vários danos, principalmente para as pessoas na qual eu me relacionava. Traições, decepções e muitas lágrimas”, escreveu.

“Essa troca de energia causa uma maldição absurda na vida de qualquer ser humano. Travas e amarras na vida espiritual. É possível sair disso. O mais legal é quando você descobre que você é muito mais feliz quando você não se permite, quando você diz não pra carne, valorize o seu templo ‘seu corpo’”, completou.

Por fim, o famoso garantiu que é preciso reconhecer a hora de parar e cuidar do psicológico. “Experimente dizer não para os segundos de orgasmo e comece a cuidar da sua mente e do seu corpo”, concluiu.