Escandurras faz forte desabafo sobre sua relação com sexo; confira

O cantor e compositor baiano, Filipe Escandurras, foi às redes sociais fazer um desabafo sincero e honesto de situações que viveu no passado e como era a sua maneira de lidar com o sexo.

No texto publicado nos stories do Instagram ele conta que tinha prazer e uma certa sensação de poder ao se envolver com várias mulheres em um curto espaço de tempo. Em contrapartida, o artista diz que é preciso rever esses conceitos que acabou trazendo muitos danos à sua vida.

"Quem me conhece sabe.. Eu me excitava com a ideia de transar com pessoas diferentes num curto prazo de tempo, gerando uma falsa sensação de poder. Esse excesso me trouxe vários danos, principalmente para as pessoas na qual eu me relacionava. Traições, decepções e muitas lágrimas", escreveu o cantor.

"Essa troca de energia causa uma maldição absurda na vida de qualquer ser humano. Travas e amarras na vida espiritual. É possível sair disso. O mais legal é quando você descobre que você é muito mais feliz quando você não se permite, quando você diz não pra carne, valorize o seu templo "seu corpo", acrescentou o artista.

Ele conclui dizendo que é preciso saber a hora de dizer não e ao mesmo tempo disponibilizar um tempo para cuidar da mente. "Experimente dizer não para os segundos de orgasmo e comece a cuidar da sua mente e do seu corpo", desabafou.