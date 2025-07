Bruna Marquezine viraliza em casamento de Lancellotti para pegar buquê

Bruna Marquezine curtindo o casamento da atriz Giovanna Lancellotti - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Bruna Marquezine foi ao casamento da também atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David, que aconteceu no interior de São Paulo, e uma cena chamou a atenção no momento de jogar o buquê. O vídeo que circula nas redes sociais viralizou neste domingo, 26. Na gravação, a atriz aparecia bem na frente dos convidados, se preparando antes do tradicional gesto.

Lancellotti subiu ao palco para jogar o item. Atualmente solteira, Marquezine bebeu um drink antes da disputa, mas teve sucesso para pegar o acessório.

Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casaram pela segunda vez no sábado, 28. Após oficializarem a união no Rio de Janeiro em uma cerimônia íntima no Cristo Redentor, eles receberam uma nova bênção religiosa em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.