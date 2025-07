Lulu Santos no SBT? Veja o que diz o cantor

Lulu Santos esclarece boatos sobre ida para o SBT - Foto: Reprodução | TV Globo

A equipe do cantor Lulu Santos se pronunciou oficialmente sobre os boatos de que teria aceitado o convite do SBT para integrar o time de técnicos do The Voice Brasil, formato adquirido recentemente pela emissora. Segundo a assessoria, o artista recusou a proposta.

O cantor explicou, por meio de nota divulgada por sua assessoria, que está em período de férias, e por isso o convite para compor o elenco foi recusado. Durante 12 anos, Lulu Santos foi técnico do The Voice na Rede Globo.

“Recebemos o convite com muita honra e gratidão. The Voice faz parte da nossa história, e temos um carinho enorme por tudo que vivemos ao longo das doze temporadas ininterruptas do programa. No entanto, estamos em período de férias e permanecemos sem previsão de returno às atividades. Portanto, a notícia de que Lulu Santos integrará o casting da nova edição do programa não procede”, diz a nota.

The Voice

Formato produzido pela Endemol, o The Voice Brasil estreou na Globo em 2012, tendo Tiago Leifert na apresentação. O programa seguiu no ar até 2023.

Segundo informações iniciais, Mumuzinho, Duda Beat e a dupla Matheus e Kauan estão entre os nomes já confirmados para o programa.