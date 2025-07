Falha técnica em carro deixa Beyoncé suspensa no ar durante show; veja

Uma falha técnica chamou a atenção do público que assisti ao show da cantora norte-americana Beyoncé no sábado, 28, em Houston, nos Estados Unidos. Durante a performance da música "16 Carriages", um carro cenográfico que sobrevoa a plateia começou a inclinar, deixando-a visivelmente alarmada.

Nas redes sociais o público compartilhou o vídeo onde a cantora pede que a apresentação seja interrompida. "Pare, pare, pare, pare, pare", solicitou. Prontamente, a música parou e em menos de dois minutos, segundo relatos, a alegoria já estava no solo.

Quando voltou ao palco, a cantora pediu desculpas pelo imprevisto e agradeceu os fãs: "Obrigado a todos pela paciência. Eu quero agradecer a vocês por me amarem. Se eu caísse, sei que vocês me pegariam", disse ela enquanto fãs aplaudiam.

Horas mais tarde, a cantora publicou um carrossel de fotos em seu perfil no Instagram sobre o show e incluiu um registro do momento em que esteve inclinada no carro.