Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CANCELOU

Pablo toma difícil decisão após morte de assessora

Dayana Nataly Bezerra Lima, de 37 anos, faleceu em um acidente de carro nesta terça-feira, 29

Por Agatha Victoria

30/07/2025 - 16:05 h
Dayana faleceu na terça-feira, 29
Dayana faleceu na terça-feira, 29 -

Após a morte da assessora responsável pelo departamento de marketing do cantor Pablo, quatro shows que aconteceriam nesta semana foram cancelados. Dayana Nataly Bezerra Lima, de 37 anos, faleceu em um acidente de carro na Bahia, nesta terça-feira, 29.

A equipe do artista divulgou a informação por meio das redes sociais e ressaltou o respeito a esse momento de luto:

“A decisão foi tomada em respeito ao momento de luto e consternação vivenciado por toda a nossa equipe, após o trágico acidente que resultou em uma perda irreparável para nós. Agradecemos a compreensão do público, contratantes e fãs neste momento de profunda dor", diz o comunicado.

Leia Também:

Escandurras revela oferta de R$ 400 mil para gravar vídeo adulto
Atriz da Globo expõe troca de mensagens com Justin Bieber
Pedro Scooby revela motivo de brigas com Luana Piovani

Na tarde da última terça-feira, 29, parte da equipe de Pablo se envolveu em um acidente na BR-324, próximo ao município de Amélia Rodrigues (BA).

A assessoria do cantor também divulgou uma nota sobre o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima:

"Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia, Day era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe", afirma o comunicado.

"Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos em oração e pedimos a compreensão de todos enquanto lidamos com essa perda irreparável. Agradecemos por todo o carinho que temos recebido e reforçamos que novas informações serão comunicadas oportunamente", finalizou a equipe, lamentando a morte da assessora.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por CALDI (@caldicomunicacao)

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Pablo do Arrocha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dayana faleceu na terça-feira, 29
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

Dayana faleceu na terça-feira, 29
Play

Ivete emociona fãs ao homenagear Preta Gil em micareta no Ceará

Dayana faleceu na terça-feira, 29
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Dayana faleceu na terça-feira, 29
Play

Atitude de famosa no caixão de Preta Gil chama atenção; VÍDEO

x