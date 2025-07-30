Pablo toma difícil decisão após morte de assessora

Dayana faleceu na terça-feira, 29 - Foto: Reprodução | Redes sociais

Após a morte da assessora responsável pelo departamento de marketing do cantor Pablo, quatro shows que aconteceriam nesta semana foram cancelados. Dayana Nataly Bezerra Lima, de 37 anos, faleceu em um acidente de carro na Bahia, nesta terça-feira, 29.

A equipe do artista divulgou a informação por meio das redes sociais e ressaltou o respeito a esse momento de luto:

“A decisão foi tomada em respeito ao momento de luto e consternação vivenciado por toda a nossa equipe, após o trágico acidente que resultou em uma perda irreparável para nós. Agradecemos a compreensão do público, contratantes e fãs neste momento de profunda dor", diz o comunicado.

Na tarde da última terça-feira, 29, parte da equipe de Pablo se envolveu em um acidente na BR-324, próximo ao município de Amélia Rodrigues (BA).

A assessoria do cantor também divulgou uma nota sobre o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima:

"Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia, Day era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe", afirma o comunicado.

"Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos em oração e pedimos a compreensão de todos enquanto lidamos com essa perda irreparável. Agradecemos por todo o carinho que temos recebido e reforçamos que novas informações serão comunicadas oportunamente", finalizou a equipe, lamentando a morte da assessora.