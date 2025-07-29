Integrante da equipe do cantor Pablo morre em acidente de carro

- Foto: Reprodução / Redes sociais

Uma integrante da equipe do cantor Pablo morreu nesta terça-feira, 29, após se envolver em um acidente de carro na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA), enquanto voltava de um pocket show do artista, em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Dayana Nataly Bezerra Lima, conhecida como Day.

Com ela estavam outros colegas da comitiva, identificados como Vini e Gustavo. Eles foram socorridos e irão passar por cirurgia. Segundo a assessoria do artista, ambos não correm risco de morte. O cantor Pablo estava em outro veículo.

"É com imenso pesar que informamos sobre um trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 29 de julho, na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA), envolvendo parte da equipe do cantor Pablo. Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day", diz a nota divulgada pela assessoria.

Ainda de acordo com a equipe de comunicação do artista, Day era uma "profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia. Ela era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista — mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho".

O acidente

O acidente ocorreu por volta das 16h30, em Amélia Rodrigues/BA, na BR-324, KM 554. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, do modelo Citroën/Basalt, saiu da pista, causando um capotamento.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Em imagens feitas por populares, é possível ver que o veículo ficou parcialmente destruído após o capotamento.

Já os outros dois funcionários, que também estavam no carro, foram socorridos para uma unidade de saúde.

A causa do acidente será investigada.