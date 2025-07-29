Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Integrante da equipe do cantor Pablo morre em acidente de carro

A filmaker voltava de uma agenda do cantor quando sofreu uma acidente na BR

Por Leilane Teixeira

29/07/2025 - 19:57 h
Imagem ilustrativa da imagem Integrante da equipe do cantor Pablo morre em acidente de carro
-

Uma integrante da equipe do cantor Pablo morreu nesta terça-feira, 29, após se envolver em um acidente de carro na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA), enquanto voltava de um pocket show do artista, em Feira de Santana. A vítima foi identificada como Dayana Nataly Bezerra Lima, conhecida como Day.

Com ela estavam outros colegas da comitiva, identificados como Vini e Gustavo. Eles foram socorridos e irão passar por cirurgia. Segundo a assessoria do artista, ambos não correm risco de morte. O cantor Pablo estava em outro veículo.

"É com imenso pesar que informamos sobre um trágico acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 29 de julho, na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues (BA), envolvendo parte da equipe do cantor Pablo. Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day", diz a nota divulgada pela assessoria.

Ainda de acordo com a equipe de comunicação do artista, Day era uma "profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia. Ela era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista — mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho".

Leia Também:

Oleoplan anuncia ampliação de 27% da produção na Bahia
Jornal A TARDE lança caderno especial sobre Feira de Santana e reforça presença no interior da Bahia
MP-BA processa construtoras famosas por desmatamento em Camaçari

O acidente

O acidente ocorreu por volta das 16h30, em Amélia Rodrigues/BA, na BR-324, KM 554. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, do modelo Citroën/Basalt, saiu da pista, causando um capotamento.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Em imagens feitas por populares, é possível ver que o veículo ficou parcialmente destruído após o capotamento.

Já os outros dois funcionários, que também estavam no carro, foram socorridos para uma unidade de saúde.

A causa do acidente será investigada.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Amélia Rodrigues cantor Pablo capotamento Dayana Nataly equipe de cantor feira de santana Marketing Digital morte em acidente Pablo Pablo do Arrocha polícia rodoviária federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: dois ônibus de transporte coletivo colidem em Feira de Santana

Play

Integrante da equipe do cantor Pablo morre em acidente de carro

Play

Criança de 1 ano morre atropelada por carro em alta velocidade

Play

Filho de ex-vice-prefeito morre após ser atacado em bar na Bahia

x