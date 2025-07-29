Jornal A TARDE lança caderno especial sobre Feira de Santana e reforça presença no interior da Bahia

Vista aérea da cidade de Feira de Santana - Foto: Divulgação | Secom - 22/04/2012

O Grupo A Tarde lança no mês de agosto a nova edição do Caderno A Tarde Municípios, desta vez com foco em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia e uma das principais forças econômicas do interior do estado. A publicação especial destaca o crescimento urbano, o fortalecimento do setor imobiliário, o avanço dos serviços e a importância estratégica da cidade para a geopolítica baiana.

Com mais de 600 mil habitantes e responsável por 3,2% do PIB baiano, Feira vive um momento de transformação. A cidade ocupa posição privilegiada como entroncamento rodoviário, sendo cortada por importantes BRs (101, 116 e 324), o que a torna um dos maiores polos logísticos do Nordeste. Além disso, é o segundo município com maior valorização imobiliária da Bahia e mantém um comércio forte e diversificado, além de atrair investimentos em educação, inovação e infraestrutura.

O lançamento do Caderno A Tarde Municípios – Feira de Santana marca a consolidação da presença do Jornal A TARDE na região, com um plano de circulação ampliado e ações de engajamento com leitores e anunciantes locais. Para reforçar essa presença, o grupo realiza ativações promocionais na cidade, como distribuição especial do caderno, ações com assinantes, parcerias institucionais, além de uma forte campanha de comunicação nos meios locais.

O diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves explicou que o novo projeto busca intensificar a interiorização da marca e ressaltou a escolha estratégica por Feira de Santana.

“A região de Feira de Santana tem uma importância muito grande hoje para a Bahia, seja politicamente, economicamente ou socialmente. Esse momento coincide com o propósito do jornal de voltar com força revigorada e retomar o espaço que ele sempre teve na região e nos municípios circundantes”, afirmou Neves.

O executivo também fez questão de destacar o importante momento político pelo qual passa a segunda maior cidade da Bahia. Ele avalia que a relação institucional entre o Governo da Bahia e a Prefeitura local, que mostram alinhamento mesmo em campos políticos diferentes, é importante para o desenvolvimento do município.

“Quem ganha é Feira de Santana, com um diálogo civilizado entre eles, se entendendo. “É um bom momento que a cidade vive. Não só Feira, mas todo o estado da Bahia”, resumiu.

A Tarde Municípios

O Caderno A Tarde Municípios, de circulação mensal junto com o Jornal A TARDE, é parte de uma série de publicações especiais que valorizam o potencial e os avanços das cidades baianas. O Jornal A Tarde, que em março de 2025 alcançou a 4ª posição entre os jornais de maior circulação do país, é líder absoluto no Norte-Nordeste, segundo dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC).