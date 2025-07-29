Oleoplan anuncia ampliação de 27% da produção na Bahia

Oleoplan anuncia ampliação da produção na Bahia em evento sobre biodiesel - Foto: Divulgação

A empresa Oleoplan Nordeste anunciou a ampliação de sua unidade industrial em Iraquara, na Bahia, que agora passa a ser a maior planta do grupo no Brasil. O anúncio aconteceu durante o evento “Impactos da Produção de Biodiesel na Bahia”, promovido nesta terça-feira, 29.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) representou o Governo do Estado na atividade, que também reuniu as secretarias da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, além do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), cooperativas e agricultores familiares.

O evento teve como foco os impactos econômicos, sociais e ambientais da cadeia do biodiesel no estado e as perspectivas com a chegada do B15, mistura obrigatória de 15% de biodiesel ao diesel fóssil, prevista na Lei do Combustível do Futuro, além de uma capacitação sobre o Selo Biocombustível Social, dedicada a pequenos produtores.

Representando o governador Jerônimo Rodrigues, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, destacou a importância do investimento privado e da atuação do Estado para alavancar o setor.

“A produção de biodiesel contribui para a transição energética e movimenta uma cadeia que fortalece o semiárido, desde a agricultura familiar até a indústria. O Governo da Bahia trabalha para garantir um ambiente seguro e ágil para investimentos como este da Oleoplan”, afirmou o secretário.

Um dos momentos mais relevantes do evento foi o anúncio da ampliação da planta da Oleoplan em Iraquara. “Hoje, ela faz 1,3 milhão de litros por dia, e estamos inaugurando um acréscimo, uma expansão dela, que vai aumentar 27% da produção, passando para 1,65 milhão de litros por dia. Vai ser a nossa maior planta de produção entre as cinco que temos no Brasil”, explicou Irineu Boff, presidente do Conselho da Oleoplan.

Agricultura Familiar

Além do aumento da capacidade produtiva, a empresa também ressaltou o impacto positivo da cadeia do biodiesel na agricultura familiar. “Um dos pilares do biodiesel é a agricultura familiar, e a gente sempre foi muito ativo com os pequenos agricultores. Na Bahia, temos muita agricultura familiar, e ela é importante porque representa uma distribuição de renda fantástica”, destacou Boff.

Produção da Oleoplan Nordeste | Foto: Divulgação

Ele também apontou um dado simbólico do impacto social gerado: “No começo do programa, lá em 2008 até 2010, a gente tinha, no grupo de empresas de biodiesel, cerca de 100 mil agricultores familiares cadastrados. E a projeção aqui mostrou que tem 55 mil. Por que diminuiu? Porque os benefícios do biodiesel tiraram 45 mil agricultores familiares da condição de pequenos. Eles passaram a ser agricultores médios".

A diretora do MDA, Viviane Libório, ressaltou o esforço do Governo Federal para reestruturar o Selo Biocombustível Social e ampliar sua presença no Norte e Nordeste, com foco na inclusão produtiva. “Hoje ele já atende mais de 50 mil agricultores familiares. Só na Bahia, são R$ 160 milhões aportados, com aquisição de matéria-prima e outros produtos”, afirmou.

Segundo Libório, a ampliação da mistura obrigatória para B15 trará novas oportunidades. “Nosso compromisso é incluir no Brasil mais 5 mil agricultores familiares. Onde o selo chega, chega também o crédito e outras políticas públicas”, completou.

A Oleoplan mantém 418 empregos diretos na unidade de Iraquara e investe R$ 199 milhões por ano em contratos com a agricultura familiar, no âmbito do Selo Biocombustível Social. Além disso, aportou R$ 105 milhões em 2024 e projeta investimentos de mais R$ 300 milhões até 2026.

A programação do evento incluiu uma visita técnica à unidade da Oleoplan, painéis temáticos, a entrega de certificados de participação no Selo Biocombustível Social a cooperativas da região e um ciclo de palestras voltado ao fortalecimento da agricultura familiar na cadeia do biodiesel, com discussões sobre “O papel do cooperativismo na Bahia para o fortalecimento da agricultura familiar no biodiesel”, “Como obter o CAF” e “O Selo Biocombustível Social na prática: operacionalização e rodada de negócios”.