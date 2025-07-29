Feriado confirmado para cidades da Bahia em 31 de julho; veja detalhes

Praia Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas - Foto: Reprodução

Em todo o país, brasileiros poderão comemorar mais um dia de descanso na rotina com um feriado nesta semana, mais precisamente na próxima quinta-feira, 31 de julho. Diversas cidades em todo o Brasil adotam a data como feriado, o que no estado da Bahia acontece em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, Vera Cruz e Piripá.

A data comemorativa trata-se de um feriado municipal, e não nacional. Assim, o feriado é comemorado apenas por algumas cidades ou regiões e não serão todos os brasileiros que poderão curtir o descanso.

Feriados confirmados na Bahia

Em Vera Cruz, o dia 31 de julho será de comemoração a fundação do município, que irá completar 63 anos. A festa começa na quinta-feira, e segue até a sexta-feira, 1º. com direito a grandes atrações musicais, além é claro, do feriado para os trabalhadores.

Na comemoração, os shows gratuitos na Orla de Mar Grande terá como atrações grandes nomes, como: Péricles, Nando Reis, Pagodart, Edson Gomes, Toque Dez e Theuzinho.

O dia 31 de julho também é feriado na cidade de Piripá, que comemora 63 anos da sua emancipação política. Os trabalhadores da cidade da Bahia, de cerca de 10 mil moradores, poderão descansar com o feriado.

Por um motivo diferente, o 31 de julho também é feriado em Lauro de Freitas, cidade da Região Metropolitana de Salvador. A comemoração por lá é Dia de Santo Inácio de Loyola. O santo é conhecido por ser um dos fundadores da Companhia de Jesus, cujos membros são popularmente chamados de jesuítas.

A prefeitura de Lauro de Freitas ainda não divulgou detalhes quanto ao feriado, mas estabelecimentos comerciais já divulgaram nas redes sociais que não irão funcionar.

Feriado do dia 31 de julho no Brasil

Nesta quinta-feira, será feriado nas seguintes cidades:

Lauro de Freitas, na Bahia (BA)

Piripá, na Bahia (BA)

Vera Cruz, na Bahia (BA)

Capanema, no Pará (PA)

Acaraú, no Ceará (CE)

Tianguá, no Ceará (CE)

Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso (MT)

Anápolis, em Goiás (GO)

Feriados nacionais em 2025

Julho e agosto são meses sem feriados nacionais, mas os trabalhadores podem ficar tranquilos que há mais datas para descanso ou curtição durante o segundo semestre.

