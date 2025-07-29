Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMEMORA, TRABALHADOR

Feriado confirmado para cidades da Bahia em 31 de julho; veja detalhes

Trabalhadores poderão descansar e curtir o feriado

Por Daniel Genonadio

29/07/2025 - 15:58 h | Atualizada em 30/07/2025 - 9:49
Praia Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas
Praia Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas -

Em todo o país, brasileiros poderão comemorar mais um dia de descanso na rotina com um feriado nesta semana, mais precisamente na próxima quinta-feira, 31 de julho. Diversas cidades em todo o Brasil adotam a data como feriado, o que no estado da Bahia acontece em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, Vera Cruz e Piripá.

A data comemorativa trata-se de um feriado municipal, e não nacional. Assim, o feriado é comemorado apenas por algumas cidades ou regiões e não serão todos os brasileiros que poderão curtir o descanso.

Feriados confirmados na Bahia

Em Vera Cruz, o dia 31 de julho será de comemoração a fundação do município, que irá completar 63 anos. A festa começa na quinta-feira, e segue até a sexta-feira, 1º. com direito a grandes atrações musicais, além é claro, do feriado para os trabalhadores.

Na comemoração, os shows gratuitos na Orla de Mar Grande terá como atrações grandes nomes, como: Péricles, Nando Reis, Pagodart, Edson Gomes, Toque Dez e Theuzinho.

O dia 31 de julho também é feriado na cidade de Piripá, que comemora 63 anos da sua emancipação política. Os trabalhadores da cidade da Bahia, de cerca de 10 mil moradores, poderão descansar com o feriado.

Leia Também:

Planta que combate ansiedade e é fácil de plantar em casa; conheça
Rolos de papel higiênico podem ser um tesouro dentro de casa; saiba como
Recebeu ‘700’ de um jovem no WhatsApp? Veja por que se preocupar

Por um motivo diferente, o 31 de julho também é feriado em Lauro de Freitas, cidade da Região Metropolitana de Salvador. A comemoração por lá é Dia de Santo Inácio de Loyola. O santo é conhecido por ser um dos fundadores da Companhia de Jesus, cujos membros são popularmente chamados de jesuítas.

A prefeitura de Lauro de Freitas ainda não divulgou detalhes quanto ao feriado, mas estabelecimentos comerciais já divulgaram nas redes sociais que não irão funcionar.

Feriado do dia 31 de julho no Brasil

Nesta quinta-feira, será feriado nas seguintes cidades:

  • Lauro de Freitas, na Bahia (BA)
  • Piripá, na Bahia (BA)
  • Vera Cruz, na Bahia (BA)
  • Capanema, no Pará (PA)
  • Acaraú, no Ceará (CE)
  • Tianguá, no Ceará (CE)
  • Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso (MT)
  • Anápolis, em Goiás (GO)

Feriados nacionais em 2025

Julho e agosto são meses sem feriados nacionais, mas os trabalhadores podem ficar tranquilos que há mais datas para descanso ou curtição durante o segundo semestre.

Veja a lista completa de feriados nacionais restantes em 2025

  • 07/09 (domingo) – Independência do Brasil (feriado nacional);
  • 12/10 (domingo) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
  • 28/10 (terça-feira) – Dia do Servidor Público (ponto facultativo);
  • 02/11 (domingo) – Finados (feriado nacional);
  • 15/11 (sábado) – Proclamação da República (feriado nacional);
  • 20/11 (quinta-feira) – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);
  • 24/12 (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h);
  • 25/12 (quinta-feira) – Natal (feriado nacional);
  • 31/12 (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 13h).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia feriado Lauro de Freitas Piripá Salvador Vera Cruz

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Praia Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas
Play

Vídeo: fazendeiro é preso escondendo mais de R$ 200 mil em caixa de papelão

Praia Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Praia Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas
Play

Ligação criminosa: operação desarticula rede de celulares roubados em Salvador

Praia Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas
Play

Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na Bahia

x